Atentan contra directivo de una empresa de transporte del Atlántico

“Al parecer la víctima salió de la oficina de la estación de servicio de nevada de buses Cootransa, en su vehículo particular y fue abordado por una motocicleta marca AX4 en la dirección carrera 24 con calle 24A barrio La Fuente, allí recibe un disparo a la altura de la cabeza; la víctima fue remitido al hospital municipal y posterior a la clínica la misericordia de Barranquilla”, precisó el coronel Correa.

La inspección técnica al lugar de los hechos fue realizada por personal de Sijin-Deata y hasta el sitio se desplazó el grupo de Policía Judicial del Grupo Vida, quienes realizaron las pesquisas necesarias para dar con los responsables de este hecho.

Eliécer Jiménez Mesino fue gerente del hospital del municipio de Repelón y actualmente es el presidente del consejo directivo de la empresa de buses Cootransa, que presta el servicio entre el municipio de Sabanalarga y Barranquilla.

Se ha especulado que el atentado estaría relacionado una extorsión, no obstante, el comandante de Policía Atlántico, ha dicho que “desde anoche, con las indagaciones que hemos hecho con mi Gaula y con la Policía Judicial, hemos comprobado que no hay antecedentes de extorsión ni denuncia de parte esta persona ante Gaula ni la Policía. En nuestro sistema no hay denuncia que haya realizado antes”.

En ese mismo sentido se pronunció su hijo Jair Jiménez, quien llegó desde Bogotá este jueves, ha dicho que “algunas personas me han dicho que podría tratarse de una extorsión, pero mi padre nunca me dijo que tuviera amenazas. Por lo menos ayer en la mañana que hablé con él de cosas personales no me contó nada referente a eso”.

Sobre el estado de salud de su padre manifestó que “sigue evolucionando satisfactoriamente, está estable; en el último parte médico nos informaron que hay que esperar las próximas horas para ver cómo evoluciona”.

Entre tanto el coronel Carlos Currea ha dicho que “seguimos en la investigación y si hay alguna situación especial, agradecemos a esa persona que tenga ese conocimiento que se contacte con nosotros, con nuestro Gaula y nos aporte esa información, porque sería valiosa para esclarecer este hecho”.

Debido al atentado contra el médico Jorge Eliécer Jiménez Mesino, en las primeras horas de la mañana de este jueves los conductores de la empresa Cootransa bloquearon la vía La Cordialidad por varias horas, impidiendo el paso Barranquilla hacia Cartagena y viceversa. Después de un diálogo, se desbloqueó y la movilidad entre los departamentos de Bolívar y Atlántico fluye normalmente.