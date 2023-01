Atentado sicarial: 2 hombres asesinados y 2 abatidos por la Policía

Policía no descarta que hubieran intentado raptar a Valentina

Frente a estos hechos la Policía Nacional informó este jueves que, en horas del mediodía del miércoles 18 de enero, unidades de la Policía Nacional se encontraban adelantando actividades propias del servicio en el barrio La Plaza del municipio de Repelón y escucharon varias detonaciones de arma de fuego cerca al lugar donde ellos estaban y de manera inmediata se dirigen al sitio a verificar lo sucedido.



“Al momento de llegar al lugar donde se escucharon los disparos, se encuentran de frente con dos personas que intentaron huir en una motocicleta, y desenfundan un arma de fuego y disparan en varias ocasiones contra los policías que, en reacción oportuna, repelan el ataque y abaten a estas personas, incautándole un arma de fuego de fabricación industrial calibre 9 milímetros y 1 proveedor para la misma y una motocicleta de placa AZK-73C”, dice el informe.



Según el teniente coronel Jhon Jairo Urrea Rozo, comandante Departamento de Policía Atlántico, los individuos abatidos “eran los que, presuntamente, acababan de cometer el doble homicidio en la modalidad de sicariato, contra dos personas que se encontraban en una tienda del mencionado municipio, las cuales fueron identificadas como: Yoshep Samir Pallares Vesga, de 24 años de edad, y Norman José Maza Ávila, de 55 años de edad; este último, tenía anotaciones judiciales por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones”.



Dijo anotó que una de las personas abatida fue identificada como Manuel Antonio Ortiz Mejía, de 27 años de edad; pero la otra no ha podido ser identificada porque no se le encontraron documentos en su poder. Estaba indocumentada. No obstante, los móviles del hecho son materia de investigación por personal de la Sijín y Sipol que se encuentran en el lugar recopilando la información.



Sobre el hecho, este jueves se ha realizado un Consejo de Seguridad con la presencia del Secretario del Interior del Atlántico, Yesid Turbay y demás autoridades, donde se tocaron temas como la seguridad, no sólo en el municipio de Repelón, sino en los otros que se ubican en el sur del Departamento, donde la tasa de homicidios ha aumento en lo que va del año.