Luego de cuatro años de haber estado en el banco en calidad de asesor, este sábado Arturo Reyes debuta con Junior de Barranquilla como técnico en propiedad, en el partido que disputará ante el Once Caldas por la sexta fecha de la Liga Betplay Dimayor II, programado para las 6:05 de la tarde en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla.

Reyes se hizo cargo del equipo el día miércoles, tras la salida de Luis Amaranto Perea y desde ese mismo día ha manifestado que hay buenos jugadores en el plantel y que con ellos intentará “poner a Junior en los puestos de privilegios del torneo”.

Señaló que no hará muchas modificaciones respecto a los jugadores que venían actuando y que utilizará la base para implementar lo que quiere y tratar de conseguir las victorias que se necesitan para subir casillas en la tabla de posiciones.

También manifestó que los jugadores tienen que competir para ganarse un puesto en la titular. “La idea es que todos actúen y la mejor manera de llegar a la titular es jugar bien y estar dispuestos a mejorar cada día. Esa disposición la he encontrado en ellos. Ellos saben que conmigo jugará el que muestre actitud y deseos de actuar, no importa si tiene o no experiencia”.

Solo hasta horas previas del encuentro se sabrá con cuál once titular enfrentará al Once Caldas.

El encuentro está programado para jugarse a las 6:05 de la tarde y tendrá la conducción arbitral de Andrés Rojas de Bogotá, quien estará asistido en las líneas por Herminzul Calderón de Asocafa, y Javier Motta de Cundinamarca.