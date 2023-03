¿Arturo Reyes se juega el puesto en el partido ante Envigado?

Los 6 puntos que apenas suma en las primeras siete fechas de la liga colombiana y la eliminación de la Copa Conmebol Sudamericana, tienen en la cuerda floja al entrenador samario que dirige al elenco rojiblanco de la capital del Atlántico. ¡Burlas! Memes de la eliminación de Junior en Sudamericana

Los cierto es que si Junior no suma los tres puntos ante el conjunto antioqueño o Arturo Reyes renuncia o lo renuncian. Una sola victoria, tres empates y tres derrotas no tienen contentos a los hinchas ni a los mismos directivos, que habían hecho una inversión millonaria para hacer pelea en la Copa Sudamericana y han fracasado en ese intento. Pero también esperan que el equipo esté en mejor posición que en la que se encuentra ahora.

Aunque lo culpa no es del todo del entrenador, porque muchos jugadores que estaban y los que llegaron no están en buen nivel, también es cierto que cuando los resultados positivos no afloran, la cabeza que primero rueda es la del técnico y es por eso que Arturo Reyes deberá poner a los que mejor estén andando para por lo menos vencer este domingo a Envigado y en la próxima fecha ante Santa Fe, también en el Metropolitano, para seguir sumando y meterse en los puestos de vanguardia.