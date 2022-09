Arroyo arrastró auto con esposa del locutor Alí Guerrero: “Viva de milagro”

Relata el comunicador que estaba trabajando en la emisora cuando su esposa la llamó toda angustiada de lo que le estaba pasando, pero no podía hablar y me pasó a otra persona.

Anotó que cuando el carro salió del callejón golpeó contra un muro y de ahí rebotó hacia el otro extremo de la calle. “Y allí, logran, unos ángeles que puso Dios, empujar al carro y logran meterlo hasta el garaje de una vivienda vecina”.

Manifestó que hasta ese punto él no se había enterado de lo sucedido. “Me entero de lo sucedido como a la 1:15 o 1:20 de la tarde, porque estaba en el programa ‘Vallenatos con Alí’, en La Reina; ella me llama angustiada, no le daba para hablar, estaba en shock, me pasó a uno de los vecinos y fue quien me explicó lo que había sucedido”.

Agradeció a los jóvenes que ayudaron a rescatarla, a los que calificó de ‘ángeles’ porque salvaron a su esposa. Lea aquí: La tragedia que golpea al hijo de Juancho Rois: “Mi corazón está triste”

Ella se encuentra bien y el carro fue declarado en pérdida total por la aseguradora. Pidió a las autoridades distritales que coloquen una valla o algo que pueda contener a los vehículos o las personas que sean víctimas de este arroyo, que se ha vuelto tan peligroso como el resto que se forman en Barranquilla cuando llueve.