Solano Sánchez manifestó que “el gobierno Nacional, tras recibir un lote pequeño de Moderna, nos va a enviar vacunas para cubrir las segundas dosis de la población mayor de 50 años o con comorbilidades, que se haya vacunado en ese primer momento. Es decir, que con estas vacunas que vamos a recibir todavía no podemos cubrir la totalidad de la población que se vacunó”.

"Quiero insistirle a toda la comunidad en la necesidad de vacunarnos. En este momento está latente el riesgo de que tengamos un nuevo aumento de casos, sobre todo porque tenemos nuevas variantes del virus, la variante Delta que es muy contagiosa y lo único que nos puede proteger es la vacunación. El llamado especial a nuestros adultos mayores de 50 años, que son los que más tienen riesgo de complicarse si contraen el virus, es que se vacunen. Con la vacuna el riesgo de morir se minimiza”, destacó.

La secretaria de Salud también informó que “ya tenemos seis municipios que han logrado aplicar vacunas en el 70% de la población que tenemos por objeto vacunar. Los dos últimos municipios que entraron en este listado son Campo de la Cruz y Candelaria con el 70% de su población con primeras dosis aplicadas, y el municipio de Piojó, que es el que lleva la bandera con un 93% de su población”.

“La invitación y el mensaje es que hasta que todos no estemos vacunados no estaremos completamente seguros, por eso le digo a cada una de las personas que si conocen a alguien que aún no se ha vacunado que el cuenten cómo les fue con su vacuna, qué sintieron y los animen a recibir la vacuna contra la COVID-19 lo más pronto posible para disminuir el riesgo de complicaciones y de muerte”.

Campo de la Cruz, a corte del 23 de septiembre, ha aplicado 12.464 primeras dosis y 6.342 segundas dosis.