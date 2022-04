“Desde la Andi habíamos proyectado que la economía recuperaría el curso del 2019 en el tercer trimestre del 2022, y lo cierto es que el país ya ha logrado materializar una recuperación importante. Esto no significa que no se produjeron pérdidas muy significativas en el 2020, así como a inicios del 2021, pero sí que ya tenemos una economía de un tamaño superior al de la prepandemia. Específicamente, un PIB 2,8% superior en 2021 frente al cierre del 2019”, señaló Bruce Mac Master.

Colombia obtiene el reconocimiento Great Place to Study

Colombia obtiene el reconocimiento Great Place to Study

No obstante, el líder gremial agregó que “muy buena parte de dicho crecimiento se relaciona con un incremento en los precios y no necesariamente en el volumen de lo que se produce. Por eso la recuperación de los empleos no se ha dado en la misma proporción. En ese sentido, la prioridad debe ser promover la creación de nuevos puestos de trabajo y la defensa del empleo formal”.

Por otro lado, manifestó que el departamento del Atlántico ha tenido un comportamiento destacado a nivel económico, con un crecimiento del PIB a la par del promedio nacional en la última década.

“Esto también se refleja en la producción industrial, pues entre enero y febrero de 2022 la variación frente al mismo periodo de 2021 en el departamento fue del 14,2% y, en el total nacional, la cifra fue del 12,7%”, explicó Mac Master.

Indicó que el crecimiento registrado entre enero y febrero de 2022 en el Atlántico fue protagonizado por el sector de papel e imprentas, los minerales no metálicos, los químicos y los alimentos.

Por su parte, Alberto Vives, gerente de la Seccional Atlántico-Magdalena de la Andi, sostuvo que “nuestra meta es desarrollar y consolidar exponencialmente a Barranquilla, el departamento y la región, para que se convierta en uno de los mejores destinos de inversión del país, generando empleo de calidad, a la vez que se promueva el desarrollo social y sostenible”.

Lea aquí: Colombia obtiene el reconocimiento Great Place to Study

Terminó diciendo que la seccional de la Andi está trabajando para “aumentar la contribución del sector empresarial en la Gestión de la Biodiversidad y Cambio Climático, para lo cual se ha aliado con la Upme, la Onudi y la Universidad del Atlántico, con el fin de identificar e implementar oportunidades de mejora para ser más eficientes energéticamente”.