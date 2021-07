Desde que se conoció que la ANI y la concesión iban a instalar una caseta para el cobro de peaje en el corregimiento de Arroyo de Piedra, jurisdicción del municipio de Luruaco, Atlántico, la comunidad y la alcaldesa del municipio Marly Gutiérrez manifestaron su descontento porque ello provocaría deterioro de la economía en la población luruaquera.

“Nosotros como municipios rechazamos enérgicamente esta decisión o por lo menos la decisión que se viene dando desde ayer, con relación a la instalación de una caseta de peaje en el corregimiento de Arroyo de Piedra, jurisdicción de nuestro municipio. Creo que tenemos las suficientes razones como para negarnos a la posibilidad de tener un peaje en nuestro municipio”, dijo Marly Gutiérrez.

Seguidamente manifestó que “queremos que sepan que la comunidad, en cabeza de la Administración municipal, rechazamos la idea de que se instale esa caseta aquí. ¿Qué razones tenemos? Suficientes. Una de ellas es que eso afectará el bolsillo de los luruaqueros de manera directa. No podríamos ir nosotros a Barranquilla porque nos colocan un peaje dentro de nuestra jurisdicción; los campesinos se ven afectados porque para poder trasladar sus productos a las plazas principales, tendría y se ven afectados, dentro de los costos, porque tendrían que pagar más flete para poder sacar los productos de pancoger; eso representa más afectaciones para los campesinos, sobre todo en este tiempo”.

“Nosotros dentro del plan de desarrollo venimos trabajando una línea de acción importante y es que estamos proyectando al municipio como un territorio turístico, entendiendo que hemos hecho unos esfuerzos importantes y ya estamos dentro del pacto por el turismo del Gobierno nacional, hacemos parte de la ruta turística del Departamento del Atlántico; contamos con un plan de desarrollo turístico y creemos que son razones suficientes para tenemos para decir no a la instalación del peaje”, argumentó.

Lea aquí: 14.023 estudiantes de colegios públicos del Atlántico se preparan para las Pruebas Saber

Insistió en que “se viene trabajando en la reactivación económica de nuestro municipio y más que todo con el turismo y esa caseta instalada en Arroyo de Piedra nos afectaría a todos. ¿Quién va a venir a Luruaco a pagar cuatro peajes, dos de ida y dos de venida para comerse una arepa de huevo?, ¿quién va a pagar cuatro peajes para mirar los atractivos turísticos que tenemos en nuestro municipio? Realmente no nos ayudaría en nada y más a nuestro municipio que viene muy golpeado. Nosotros no tenemos grandes empresas asentadas aquí, nuestra gente vive del día a día, del rebusque... como para que ahora esta caseta de peaje venga, en cierta medida, a afectar lo que se viene desarrollando en el municipio”.

Gutiérrez manifestó que al municipio no se le había informado sobre la instalación del peaje. “A nosotros como autoridad municipal no se nos había informado sobre la instalación de esta caseta, no se nos ha socializado esa instalación, por eso ayer recibimos con mucha sorpresa y rechazo además de esa noticia, porque en ningún momento fuimos socializados ni advertidos sobre ello”.

“Hemos redactado un oficio para mandárselo al presidente de la ANI, al doctor Gutiérrez, y dentro de ese oficio le manifestamos nuestras razones por las que no estamos de acuerdo, pero también le solicitamos a él tener una mesa de diálogo y concertación con la Administración y la comunidad para revisar cuáles son las ventajas que nos van a dar a nosotros con la construcción un peaje dentro del municipio; cuáles son las obras complementarias que se van a hacer que beneficiarán a la comunidad. Pero desde ya les digo que a nosotros para nada nos beneficia un peaje instalado aquí en el corregimiento de Arroyo de Piedra”, terminó diciendo Marly Gutiérrez.

Héctor Carbonell, vocero de la Cámara de Infraestructura para la región Caribe, manifestó que “le hemos pedido a la ANI y a la concesión una socialización más profunda sobre este proyecto para entender el porqué de ese peaje en ese lugar. Ese peaje debería ser necesario para poder hacer el cierre financiero”.

“Nosotros desde la Cámara de Infraestructura hemos acompañado a la concesión en la búsqueda de diferentes opciones que se deben hacer y tener un consenso con la comunidad, sobre todo en estos momentos que se nos presenta una situación muy compleja. Yo creería que puede haber una salida, como obras complementarias, puede haber tarifa diferencial, entre otras”, agregó.

“Repito: la ubicación de ese peaje en Arroyo de Piedra debió haber tenido un estudio financiero. Los peajes no son sacados debajo de un sombrero, de la nada, tienen una razón de ser y precisamente desde la Cámara, sin entrar a debatir el porqué está o no, lo primero que hemos solicitado es hacer una socialización del proyecto para entender el alcance del mismo. Y estaremos acompañando a la ANI, a los entes gubernamentales para buscar alternativas para que el proyecto termine de la mejor manera para todos”, terminó diciendo Carbonell.