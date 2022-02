¿Cómo los afecta el narcotráfico?

Sobre cómo está incidiendo el contrabando de drogas ilícitas tanto en Rotterdam como en Amberes, el alcalde Bart de Wever dijo que “nosotros tenemos un indicador muy claro que es la cantidad de droga incautada. Y cuando empecé mi administración el primer valor que tuvimos fue el de cinco toneladas y hoy día estamos hablando de 90 toneladas. Entonces pueden darse cuenta de la magnitud del problema”.

“Tenemos que decir que no solamente llega de Colombia, sino de Perú, son los dos países que más producen esa droga. ¿Y qué pasa? Que el mercado de Estados Unidos es un mercado algo saturado y mucha de la droga no está yendo a Estados Unidos, sino que se va a otros lugares como Europa, Asia y en Europa hay mucha riqueza y qué ocurre. Que hay un mercado muy atractivo para el tráfico de drogas”.

“Es por ello que las autoridades de Rotterdam y Amberes tienen que trabajar conjuntamente como centros logísticos para luchar contra el tráfico de drogas, porque actualmente eso les está generando muchos problemas. Ustedes creerían que los problemas los tiene solo Colombia, pero no. En nuestras ciudades estamos teniendo mucha criminalidad, que nos está afectando al igual que ustedes. Hay asesinatos, noticias muy tristes porque nosotros tenemos que trabajar de manera conjunta y ponerle inteligencia para reducir lo más posible al máximo la actividad de tráfico ilegal de drogas, porque nos está afectando a todos”.

El alcalde de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, manifestó que “complementando lo que dijo el alcalde de Amberes, debido a la cantidad de droga que en un año hemos confiscado en las dos ciudades, podemos considerar que eso representaría unos siete billones de euros. Esa es una cifra significativa; estamos hablando de cerca de 28 trillones de pesos colombianos. Un kilogramo de cocaína cuesta 13.000 euros. Eso es visible y eso genera mucho dinero y mucho dinero que se está transfiriendo, por ejemplo, para afuera, en inversiones en bitcoin, en compra de bienes raíces y todo eso se refleja en la economía de una manera negativa”.

“Además de eso, nosotros estamos trabajando con la juventud, concientizándola del flagelo que representa el consumo de cocaína y lo malo que eso puede repercutir en la sociedad. Porque si alguien está consumiendo cocaína en una fiesta, un viernes, tiene que darse cuenta que detrás de eso hay sangre que se corre, porque hay gente que matan por eso, por el tráfico de drogas. Por el contrario, si nosotros logramos cambiar eso, cambiar la conciencia, estamos logrando algo muy grande”, indicó.

“También tienen ustedes que tener en cuenta que hay compañías navieras, por ejemplo, en Brasil, que están diciendo que no van a continuar moviendo carga porque si ellos tienen un problema de contaminación por drogas, el comercio internacional les está poniendo multas de hasta 50 millones de dólares. Y están diciendo que no pueden correr el riesgo de continuar en este negocio porque eso les va a afectar. Están tomando la decisión de no transportar desde Brasil más contenedores porque están corriendo un riesgo muy alto. ¿Y qué pasa? Que su comercio internacional se reduce y se afectan sus campesinos, los agricultores, porque ya no van a poder comercializar sus productos tradicionales que se verán afectados que se está viendo afectado por un producto, como es el tráfico ilícito de drogas. Nosotros estamos trabajando sobre ello y los vamos a atacar”, terminó diciendo Ahmed Aboutaleb.