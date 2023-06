Alcalde Pumarejo viaja para participar en Cumbre Urbana de Bruselas

Durante la cumbre, Pumarejo también asistirá a un encuentro con el alcalde de Bruselas, Phillip Close. Aquí estará dialogando sobre los retos del incremento del costo de vida en las ciudades y la escasez de viviendas asequibles junto a los Champion Mayor de la OECD y el secretario de Estado de la Región Bruselas-Capital, Pascal Smet.

Luego, hará presencia en la reunión de los Champion Mayor, donde este año el tema a tratar es “Hacer frente a las crisis del costo de la vida y de la vivienda en las ciudades”. El diálogo se desarrollará en una mesa redonda privada y, como resultado de la sesión, los alcaldes aprobarán el documento de política pública “Brussels Blueprint for Affordable Cities and Housing for All”.