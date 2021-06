En audiencia pública, la Administración distrital, en cabeza del alcalde Jaime Pumarejo, le rindió cuentas a la ciudadanía barranquillera de lo ejecutado en 2020, año en el que Barranquilla enfrentó el desafío más grande que ha vivido en toda su historia.

Por espacio de cinco horas, los barranquilleros conocieron en directo, contado por sus protagonistas, la gestión de la Administración distrital durante la vigencia 2020, en una audiencia pública de rendición de cuentas en la que se hizo un amplio recuento de las ejecuciones del equipo de gobierno liderado por Pumarejo Heins.

Se contó que el año 2020, un reto mayúsculo para cualquier gobierno, motivó la articulación del Distrito de Barranquilla para la contención del COVID-19, uniendo a secretarías como Salud, Planeación, Educación, Gestión Social y Desarrollo, lideradas por la visión del alcalde Pumarejo de brindar óptima atención médica y llevar la atención del Estado hasta los hogares y comercios de la ciudad.

En su intervención, el alcalde destacó el concepto de equipo que “esta es una tarea que trasciende la labor de Jaime Pumarejo. Aquí hay un equipo que ha trabajado y ha sudado por un año largo para hacer cosas que ni siquiera habíamos pensado que se podían hacer. Aquí hubo un equipo comprometido que nunca dijo que no, que trabajó durante más de un año para proteger a su comunidad, para asegurarse que el impacto de la pandemia fuera el menor”.

Para el mandatario, la labor administrativa debe brindar cercanía hacia los ciudadanos. Y esa meta estuvo clara en 2020 como una instrucción que le llegó a todos los miembros del gabinete distrital y a sus respectivos equipos.

“Esta pandemia ha dejado muchos fallecidos, personas con secuelas y otros perdiendo empleo, negocios o sus sueños viéndose aplazados. Hemos atendido, hasta ahora, con mucha empatía buscando que la Alcaldía no solo llevara un alimento, un empleo o una misión médica, sino también calor humano para una ciudad que necesitaba empatía”, sostuvo.

Anotó seguidamente que “Barranquilla se compone de su gente, se compone del barranquillero, todo lo que hacemos y trabajamos es para mejorar la calidad de vida del barranquillero. Esa es nuestra máxima, trabajamos por la gente, por sus necesidades, por sus sueños, para acompañarlos a ser mejores ciudadanos y para que lleven mayor prosperidad y capacidad de salir adelante”.

Después de enfrentar un año difícil, Pumarejo destaca que fue una vigencia en la que sentaron las bases de muchos de los programas y ejecuciones que están en marcha en este 2021. Entre los retos que tiene esta Administración está seguir mejorando la calidad de vida con la reducción del desempleo y mejorando las cifras de pobreza.

“Nuestra tarea es recuperar el empleo, atacar la informalidad y darle muchas oportunidades a los jóvenes que se están graduando para que el desempleo juvenil siga siendo el menor dentro de las ciudades capitales, pero aun así hay jóvenes que buscan oportunidades”, manifestó.

Aseguró que “somos la ciudad que más ha invertido per cápita durante los últimos años porque sabemos rendir la plata, porque sabemos cómo colocar la inversión para que tenga efectividad. Ahora vendrán grandes inversiones que trabajamos más de un año. Ha sido un año difícil, nos dedicamos con el equipo a atender lo primordial: salvar vidas y a atender a la gente en una situación vulnerable”.

CUATRO GRANDES RETOS

La audiencia se dividió en los cuatro retos del Plan de Desarrollo ‘Soy Barranquilla’ 2020-2023: Equitativa (Salud, Gestión Social, Educación, Seguridad, Gobierno, Planeación, Espacio Público y Oficina de la Mujer), Conectada (Participación Ciudadana, Tránsito, Obras Públicas, Área Metropolitana, Transmetro, Gerencia TIC), Biodiversa (Barranquilla Verde, ADI, Siembra y Gestión del Riesgo), Atractiva y próspera (Hacienda, Cultura, Catastro, Gestión de Ingresos, Desarrollo Económico, Turismo, Puerta de Oro y Malecón, Deportes).

La audiencia de rendición de cuentas fue instalada por el secretario de Planeación, Juan Manuel Alvarado, y por la gerente de Control Interno, Belka Gutiérrez.

SOY EQUITATIVA

Salud: más UCI para una red pública fuerte

Según el secretario de Salud, Humberto Mendoza, Barranquilla logró ser en 2020 la ciudad con la mayor capacidad diagnóstica del país, con 382.261 muestras PCR, 31.855 por cada 100.000 habitantes, con lo cual se tomaron decisiones basadas en diagnósticos oportunos del avance del virus.

El avance más significativo fue pasar de 411 a 728 camas de Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) al finalizar 2020, lo que representó un incremento del 77%. Asimismo, se adquirieron 977.175 bienes e inmuebles médicos hospitalarios, así como 6 nuevas ambulancias para la Red Pública, que incluyen 2 medicalizadas.

Mendoza Charris explicó que “Barranquilla queda con un posicionamiento aún mayor de ciudad-región. Tiene una oferta hospitalaria post-COVID con un incremento de las unidades o camas de cuidados intensivos adultos a diciembre de 2020 del 77%. Hoy estamos con un incremento del 108%: con 411 camas que inició la pandemia, ahora tenemos 906. Una expansión muy importante y hay que reconocer el esfuerzo del Gobierno nacional y del Gobierno local, en cabeza del señor alcalde”.

La estrategia +60 benefició a 99.935 pacientes, a quienes se les brindó un monitoreo y acompañamiento con el fin de reducir el ingreso a UCI y la mortalidad en esta población.

Gestión social: la mano del Estado en tiempo difíciles

Un total de 446.461 auxilios alimentarios recibieron igual número de familias en las 5 localidades. El programa de Primera Infancia entregó 337.521 raciones alimentarias para preparar, 226.383 bolsas de Bienestarina y 81.682 kits pedagógicos para niños de 0 a 5 años.

“Nuestra mayor preocupación era cómo mantener el confinamiento estricto que nuestro alcalde había decretado, ya que los adultos mayores eran la población más sensible y vulnerable ante la enfermedad. Trabajando con el equipo de Gestión Social nació esta esta estrategia”, detalló el secretario Santiago Vásquez.

Las poblaciones adulto mayor y primera infancia requieren atención permanente, con mayor razón en tiempos de pandemia y confinamiento. Fueron 8.014 adultos mayores beneficiarios con la estrategia Centro de Vida a tu Casa, adaptada a las circunstancias, y 911.755 raciones alimentarias entregadas. A su vez, se abrieron 51.453 cupos de atención a primera infancia y mujeres gestantes.

Educación: la enseñanza llegó hasta los hogares

Un programa de radio fue una de las estrategias para que los estudiantes barranquilleros no dejaran de avanzar en su proceso formativo. 'English Radio Barranquilla' tuvo 24 emisiones en 6 meses de 2020.

“Tuvimos muchísimas herramientas para seguir con todo este aprendizaje en casa. Por ejemplo, resurgió la radio y pudimos escuchar clases y aprender mediante ella. Me ayudó bastante con las habilidades comunicativas y a concientizarnos de todo lo que estaba pasando”, aseguró Nohely Martínez, estudiante del Colegio Distrital Hogar Mariano.

En esa misma línea, más de 7.000 estudiantes y 500 docentes de 40 colegios oficiales fueron beneficiados con el programa Soy Bilingüe.

Para la secretaria de Educación, Bibiana Rincón, el reto planteado por el alcalde Pumarejo fue acompañar a los estudiantes con distintas fórmulas: “Encontramos otras maneras de estar conectados con los niños para no perderlos, esa era nuestra mayor meta, que se sintieran acompañados y aprendieran otras cosas. Tenemos una biblioteca digital, 34 podcast de literatura infantil en YouTube. Hay algo que me encanta: hicimos más de 930 clubes de lectura los sábados con más de 1.500 estudiantes”.

El componente de Educación en Casa logró que 209.600 estudiantes continuaran con sus estudios. Se entregaron 117.000 textos y guías. Un total de 6.000 equipos gestionados y 21.000 chips entregados.

La modalidad de doble titulación logró que el 100% de los estudiantes de 11 grado salieran formados como técnicos laborales: 19.800 beneficiarios en 2020 y 420 cupos en modalidad 2 con el SENA. Y 118.000 beneficiarios recibieron 13 millones de raciones de 'PAE en la casa' (Programa de Alimentación Escolar).

SOY CONECTADA

Cultura: impulso a la formación y creación

El paisaje del Barrio Abajo es testigo de una revolución urbanística: la Fábrica de Cultura avanzó durante 2020 para albergar próximamente, en 11.142 metros cuadrados, toda la formación y creación cultural de los nuevos y consolidados artistas. Serán 9 pisos para los estudiantes de la Escuela Distrital de Artes y Tradiciones Populares (EDA).

Además de este nuevo espacio físico, 2020 también fue el año de la formación cultural adaptada a las nuevas circunstancias, según la secretaria de Cultura y Patrimonio, María Teresa Fernández.

“No podíamos parar los programas de formación artística, rápidamente reaccionamos y migramos hacia la virtualidad en la escuela de artes a través de la estrategia EVA (Escuela Virtual en Artes) y la plataforma Esther. Logramos mantener conectados a 1.860 estudiantes de los cuales 260 se graduaron como técnico laboral. Las Casas de Cultura pasaron de la presencialidad a la total virtualidad”, señaló.

Unos 48.000 estudiantes se formaron en los procesos de formación artística en Casas Distritales de Cultura y en la EDA. 19.000 barranquilleros hicieron parte de las activaciones virtuales y presenciales del programa En Barranquilla Leemos, mientras que el Sistema Distrital de Estímulos Culturales benefició a 1.396 proyectos cobijando a 87.964 artistas, creadores, gestores culturales y hacedores del Carnaval.

Uno de los logros más significativos fue el apoyo económico vitalicio por $2.300 millones a 66 creadores y gestores culturales en edad de retiro, girados para el programa de Beneficios Económicos Periódicos. Obras: la infraestructura que cambia vidas

El secretario distrital de Obras Públicas, Rafael Lafont, explicó que, aunque el Distrito destinó prioritariamente los esfuerzos a la atención en salud, en 2020 se estructuró el plan de recuperación de vías que proyecta intervenir 35 kilómetros de vías en 68 barrios de la ciudad. “Beneficiará a cerca de 355.082 personas, para ponernos al día con el Plan de Desarrollo. En el 2020 logramos entregar vías en 3 barrios, que se habían recuperado antes de que empezara la pandemia”.

En recuperación de la malla vial, Lafont precisó que se estructuró un plan para reparar 50.000 huecos y que el programa de mejoramiento llegará a 2.000 viviendas, beneficiando a 14.000 personas. ADI: construyendo espacios para vivir la ciudad

El gerente de la Agencia Distrital de Infraestructura, Alberto Salah, informó que "en 2020 se entregaron 36 parques con 54.322 metros cuadrados, beneficiando a 672.231 personas. Asimismo, se recuperaron 17.012 metros cuadrados de bulevares y fueron removidas 3.500 toneladas de basura".

El funcionario se refirió también a los trabajos de canalización ejecutados en 2 arroyos que históricamente causaron estragos: La Felicidad 1 y 2, lo mismo que 400 metros lineales en el barrio La Sierrita. SOY BIODIVERCIUDAD El progreso, de la mano con los ecosistemas

El gerente de Ciudad, Carlos Acosta, definió una biodiverciudad como “una ciudad que va más allá de la mínima tarea de la responsabilidad ambiental y reducir el impacto del cambio climático”.

En esa afirmación, el Distrito ha basado su apuesta para hacer del medio ambiente un motor de desarrollo y una fuente de oportunidades para el crecimiento económico y urbano de Barranquilla. “Es unir todos esos grandes proyectos del medio ambiente para poder decirle al ciudadano de a pie que le vamos a mejorar su calidad de vida y que al mismo tiempo le vamos a dar nuevas oportunidades para ganarse la vida”.

Acosta afirmó que en 2020 se avanzó en la estructuración de los grandes proyectos de esta materia, como la gran empresa de energía solar, el primer bosque urbano en la costa Caribe, que tendrá de 33 hectáreas, y por supuesto, el ecoparque de la ciénaga de Mallorquín en su primera y segunda fase ya estructurado, diseñados y con licitación abiertas y otras próximas a abrir.

SOY ATRACTIVA Y PRÓSPERA

Desarrollo: hacia la reactivación

La pandemia retó la economía de Barranquilla y llevó a la institucionalidad del Distrito a canalizar esfuerzos para paliar los embates de la crisis. La Secretaría de Desarrollo Económico fue la punta de lanza de ese trabajo.

En la Unidad de Apoyo al Empresario se apoyaron 8.000 ideas de negocios y más de 500 negocios recibieron capacitación especializada en protocolos de bioseguridad. Bancoldex colocó $60.000 millones para beneficiar a 2.700 empresas.

Para Jaime Corzo, gerente del restaurante Las Vegas, fue clave el trabajo de esta dependencia. “La cuarentena nos llevó a un cierre total inicialmente. En mayo comenzamos a trabajar con domicilios. Las autoridades distritales se dieron cuenta que no podían dejar acéfala la gastronomía y tantos empleados dependiendo de este tipo de negocios y nos tendió la mano con el plan piloto, el subsidio para la nómina. Si no hubiese sido así no hubiéramos podido despegar”.

Desde el Centro de Oportunidades se logró que 15.000 personas se inscribieran en al menos un taller de formación a través del Sena y Coursera. Y 2.088 empresas certificadas en protocolos de bioseguridad con Icontec.

“Lo primero que hicimos en el marco de la pandemia fue entender que los cursos de bioseguridad eran elementos centrales para que nuestros empresarios volvieran a trabajar. Hicimos alianza con ICONTEC, donde tocamos casi 2.100 empresas con certificados de bioseguridad, luego activamos esa línea de crédito 'Barranquilla Responde', que fue fundamental para darle oxígeno económico y liquidez a las empresas que estaban cerca de ahogarse en momentos iniciales de la pandemia”, terminó diciendo.

Logros que afianzan el presente y proyectan el futuro.

ESPACIO PÚBLICO:

Mercado a tu Barrio

Total, de versiones: 31

+ de $1.000 millones en ventas

+ de 48.000 asistentes.

Concurso BIDLab: ‘Callejón del Meao’

147 propuestas de 26 universidades en 7 países de Centro y Suramérica.

Ganador: equipo de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Restitución de Espacio Público 2020

11.308 metros cuadrados recuperados en las 5 localidades.

GOBIERNO

Prevención frente a situaciones de violencia intrafamiliar y conflicto

130 talleres virtuales y 59 charlas virtuales y presenciales.

1.731 visitas a casas, colegios, universidades, entidades castrenses y conjuntos residenciales.

2.000 beneficiarios. Atención Integral a Migrantes

Más de 3000 familias beneficiarias.

9.139 ayudas alimentarias para población migrante.

14.100 insumos para kits de higiene al Centro de Integración Local para Migrantes.

Programa de Bienestar Animal

6.200 esterilizaciones.

2.308 urgencias atendidas.

907 perros identificados con microchip e inscritos en Secretaría de Gobierno.

OFICINA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA:

Prevención de la conflictividad juvenil

1.869 jóvenes beneficiarios entre los 14 y 24 años.

350 jóvenes pusieron fin a sus conflictos en espacios sociales.

86 jóvenes capacitados por Policía Nacional.

Prevención situacional con la comunidad

5.143 beneficiarios de Barranquilla Convive.

161 organizaciones vecinales apoyadas.

848.417 beneficiarios de los cercos sanitarios por COVID-19.

Articulación con Fuerza Pública

Creación de Patrullas COVID y Caravanas por la Seguridad

9.730 casos atendidos en 2020.

Inicio de adecuaciones y mantenimientos en 6 CAI en la ciudad.

RECREACIÓN Y DEPORTES:

Escuelas de Formación Deportiva

8 escuelas de disciplinas deportivas.

6.507 niñas y niños beneficiarios entre los 6 y 16 años.

Programa Soy Deporte, Soy de Todos

4.794 beneficiarios.

5 localidades de la ciudad atendidas.

Actividad física

2.441 beneficiarios presenciales. 268.319 beneficiarios virtuales.

5 localidades de la ciudad atendidas.

Programa Soy Recreación

4.724 beneficiarios. 2 cronos de ciclismo. Ciclovías durante 2020. Capacitaciones a instructores, líderes y coordinadores. 2.065 beneficiarios.

PLANEACIÓN:

Titulación de Vivienda

110 títulos de propiedad entregados en el 2020.

Sisbén

67.000 hogares pasaron del Sisbén III al Sisbén IV. 202.000 hogares en Barranquilla se encuentran inscritos en Sisbén.

Estrategia durante la pandemia

Más de 446.000 auxilios alimentarios entregados.

Uso de tecnologías y talento humano de la Alcaldía Distrital de Barranquilla para generar indicadores que permiten la toma de decisiones e identificar a la población más necesitada.

HACIENDA:

Estrategias para minimizar el impacto de la pandemia en las rentas.

Ajuste de proyecciones de rentas.

Aplicaciones de descuentos y beneficios tributarios.

Adecuaciones de canales de pago y trámites virtuales.

Balance presupuestal total equilibrado.

Ingresos totales 3,475 billones de pesos.

Crecimiento de 0,12% con respecto a 2019.

Adecuaciones de canales de atención y pagos.

16 tributos distritales se pueden consultar en línea.11 se pueden liquidar en línea. 10 se pueden pagar a través de PSE.

Superación de meta de recaudo impuesto predial

Recaudo total fue de 384.276 millones de pesos.

116% de lo presupuestado con afectaciones por COVID-19.

51.929 millones de pesos más de lo previsto.

Superación de la meta de recaudo impuesto de industria y comercio.

Ingresos totales de 3,475 billones de pesos.

Crecimiento del 0,12% con respecto a 2019.

Incremento de la base catastral

10.864 predios nuevos se sumaron a la base catastral.

Incremento de 4,4% en la liquidación del impuesto predial.