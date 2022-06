Alcalde Pumarejo participa en el Foro Urbano Mundial en Polonia

En el marco de la conferencia sobre desarrollo urbano sostenible más importante del mundo, Jaime Pumarejo Heins compartirá con líderes globales la visión de biodiverciudad e integración socioeconómica de migrantes de Barranquilla y la ciudad de puertas abiertas que prioriza al medioambiente como motor de su desarrollo.



Ante los asistentes al Foro Urbano Mundial (WUF11), desde Katowice (Polonia), el Centro de Integración Local para Migrantes de la Administración distrital será distinguido como la mejor experiencia postulada al concurso Prácticas Locales, Reconocimientos Globales de la Organización de las Naciones Unidas.



Al presentar la experiencia más innovadora e inspiradora en la categoría de asistencia humanitaria y protección social, ONU Hábitat hará entrega de reconocimiento al Centro de Integración Local para Migrantes del Distrito como ganador en la convocatoria en la que fueron finalistas dos experiencias de Quito y Manta (Ecuador).



La organización destacó este primer lugar por “su labor durante los dos años de pandemia, período en el que se orientaron a más de 25.000 personas gracias a un modelo de atención que, si bien centraliza la oferta nacional y distrital, articula su propuesta con la cooperación internacional para atender a personas refugiadas y migrantes”.



Para el mandatario de los barranquilleros, estar en este espacio y ser merecedores de este premio significa que la Puerta de Oro se sigue consolidando como un modelo de integración socioeconómica para la población migrante. “Históricamente hemos sido una ciudad de brazos abiertos al progreso y hemos entendido que la migración, más que un reto, supone una oportunidad. Todo aquel que quiera venir a Barranquilla será bien recibido y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que pueda tener una vida próspera, garante de derechos y productiva. Esa es la visión que nos llena de orgullo por nuestro Centro de Integración Local para Migrantes”.



Lea aquí: Pumarejo contó cómo va Barranquilla con la preservación del medioambiente

El reconocimiento será otorgado durante la sesión ‘IntegrHa-bitat Centers Shaping Integration in the Territories’, programada para las 3:30 de la tarde.



La Agenda



El alcalde Jaime Pumarejo Heins tendrá otras intervenciones en la programación del evento, en donde también socializará el reto por transformar a Barranquilla en la primera Biodiverciudad del país:



27 de junio | 5:00 p.m. – 6:00 p.m.



Data Tools and Instruments to Assess and Follow Up Territorial Integration.Barranquilla es una de las 9 ciudades del proyecto ‘Ciudades Incluyentes, Comunidades Solidarias’, que cuenta el Marcador de Inclusión Urbana, una herramienta diseñada por ONU Hábitat que permite medir el nivel agregado de inclusión de una ciudad, considerado como la capacidad de acceso a bienes, servicios y oportunidades que ofrece a sus ciudadanos en línea con la noción del “derecho a la ciudad”.



El alcalde Jaime Pumarejo conversará con sus homólogos de Surquillo, Lima; y Bucaramanga, quienes expondrán los principales desafíos para la integración territorial.



28 de junio | 2:30 p. m. – 4:00 p. m.



National Urban Policies for Transformative Power of Cities.



El objetivo del evento es estimular el intercambio de conocimientos y experiencias de los responsables de la formulación de políticas urbanas, expertos y profesionales de diferentes países, a partir de la discusión de enfoques de diferentes países en el establecimiento de Políticas Urbanas Nacionales para permitir que las ciudades sean áreas de productividad y creatividad. El alcalde de Barranquilla estará en este espacio con:

Aša Rogelj, director General Adjunto del Ministerio de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Eslovenia

Tomaž Miklavčič, asesor senior del Ministerio de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Eslovenia.

Dominique Breier, consejero político del Ministerio Federal de Vivienda, Desarrollo Urbano y Construcción de Alemania.



Elisa Vilares, jefe de la División del Ministerio de Medio Ambiente y Acción por el Clima de Portugal.



29 de junio | 4:30 p.m. – 6:00 p.m.



We have agreed, will you? BiodiverCities for Transformative action. Scaling it up in Latin America and the Caribbean!

Con la participación del viceministro de Ordenamiento Ambiental, Nicolás Galarza, y el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Diaz-Granados, así como representantes del Instituto Humboldt, WEF, ProBogotá y alcaldes de la Red Latinoamericana de Biodiverciudades, liderada desde Barranquilla.



El alcalde Pumarejo ratificará el compromiso de la ciudad con la iniciativa y recomendaciones para que otros mandatarios implementen el modelo de Biodiverciudades en sus territorios. Seguidamente, habrá una mesa redonda de Gobiernos Locales y Regionales que abordará temas como cooperación institucional para impulsar la transformación, en línea con los compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana.



30 de junio | 10:00 a.m. - 12:00 m.



Greener Urban Futures Dialogue.



El espacio explorará sobre cómo las ciudades pueden hacer la transición hacia un futuro urbano sostenible, y reunirá a partes interesadas de diferentes orígenes para discutir temas de actualidad para catalizar la acción climática. El alcalde Jaime Pumarejo compartirá escenario con:

Profesor doctor Mostafa Madbouly (virtual) – Primer Ministro, Gobierno de Egipto.



Yasmine Fouad – ministra de Medio Ambiente de Egipto.



Anna Moskwa – ministra de Clima y Medio Ambiente de Polonia.



Sanaka Samarasinha – Coordinador Residente de las Naciones Unidas para Fiji, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Vanuatu.



Sonja Leighton-Kone – directora ejecutiva Adjunta de PNUMA.



Nicolás Galarza – viceministro de Ordenamiento Territorial Ambiental de Colombia.



Rose Molokoane – Líder comunitaria y fundadora de Slum Dwellers International.



Leah Namugerwa – Activista climática, Fridays for Future (Uganda).



Mariana Mazzucato – Profesora de la University College de Londres.



Dijksma – alcaldesa de Utrecht (Países Bajos).







La conferencia sobre ciudades más importante del mundo



El Foro Urbano Mundial (WUF, por su sigla en inglés), establecido en 2001 por las Naciones Unidas, es la reunión más abierta e inclusiva de su tipo en el escenario global, para atender uno de los problemas más urgentes que enfrentamos en la actualidad: la rápida urbanización y su impacto en las comunidades, ciudades y economías, políticas públicas y cambio climático.



Le puede interesar: Por un día, Barranquilla será la capital de las biodiverciudades

El primer WUF se celebró en 2002 en Nairobi (Kenia), y se ha organizado en ciudades de todo el mundo desde entonces.



Para este año, bajo el tema “Transformar nuestras ciudades para un mejor futuro urbano”, el evento irá del 27 al 30 de junio, y abrirá espacios de diálogo sobre cómo mejorar la accesibilidad de las ciudades, asegurando la inclusión de todos los grupos de la sociedad.



La ONU proyectó la asistencia de más de 10.000 participantes de todo el mundo, incluyendo agencias internacionales y gobiernos nacionales, así como alcaldes que discutirán cómo estas múltiples crisis han afectado a sus comunidades.