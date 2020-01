Alcalde Pumarejo meterá en cintura a las EPS que operen en Barranquilla

El secretario distrital de Salud, Luis Alexander Moscoso, dio a conocer que en el Distrito, con Saludvida EPS, se encontraban afiliados 53.901 usuarios, en los regímenes subsidiado y contributivo, los cuales han sido asignados a las siguientes EPS: Cajacopi, 6154; Coosalud, 5822; Mutual Ser, 10697; Nueva EPS, 6027; Salud Total, 7728; Sanitas, 5321; Sura, 8940 y Famisanar, 3212.

“En Barranquilla estamos dispuestos a vigilar y garantizar que la atención integral de esos ciudadanos que estuvieron asegurados con Saludvida, continúe sin contratiempos y para ello se han tomado las medidas pertinentes”, manifestó Moscoso.

Manifestó que las EPS donde fueron asignados los usuarios deberán informarles con la mayor claridad a los nuevos afiliados la red de prestadores de servicio con la que cuentan para brindarles la atención requerida.

El funcionario pidió a los usuarios que han sido asignados a otras EPS que, en caso de tener barreras en la atención en salud, suministro de medicamentos o no continuación de tratamientos, se comuniquen con la Línea de la Salud 3793333.

Asimismo, sostuvo se recibirán las solicitudes de los ciudadanos para la orientación y apoyo necesario en las sedes de alcaldías locales: Suroriente, carrera 10 C No. 17 B –05 teléfono 3186296386; Suroccidente, calle 100 No. 12 F –57 teléfono 3168753711; Metropolitana, calle 49 No. 8 B Sur -15 teléfono 3165270861; Norte Centro Histórico, carrera 43 No. 35-38 teléfono 3399542 y Riomar, calle 99 No. 53-40 local 1 del centro comercial Plaza del Parque.

Por último, expresó que los usuarios pueden verificar a qué EPS fueron asignados, consultando las páginas web del Ministerio de Salud y de la Alcaldía de Barranquilla. Los usuarios asignados a las EPS relacionadas que decidan trasladarse podrán ejercer su libre escogencia a la EPS de su preferencia a partir del primero de abril de 2020.