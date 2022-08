Alcalde Pumarejo dice que recibe con beneplácito acciones de la Triple A

Ante este anuncia el alcalde Jaime Pumarejo Heins, dijo que Alutrafic LED S.A.S, compró las acciones por “565.000 millones de pesos a la SAE, hablamos del siete por ciento, hablamos entonces de 37.000 millones de pesos. Ese es un valor aproximado. Ahora bien, hay una deuda que se tiene y hay que descontar el valor de esa deuda y que se va pagando con las utilidades a futuro, pero digamos que es una donación importante que le están haciendo a la ciudad y para Barranquilla representa un mayor flujo de caja, una mayor inversión y un mayor poder decisorio, porque hace menos de un año, no teníamos una empresa de servicios públicos y hoy tenemos una empresa sólida. Recibimos esta donación y es una buena noticia para la ciudad”.

En diálogo con W Radio, Pumarejo indicó que ellos compraron las acciones de la Triple A, “porque el Distrito estaba buscando una empresa suya que pudiera adquirir la Triple A y que tuviera el músculo financiero para hacerlo sin comprometerlos recursos y el presupuesto o la capacidad de endeudamiento del Distrito, es decir no poner en riesgo el presupuesto público para adquirir la empresa. Y Alumbrado Público, que es una empresa sólida, con unos socios que tenían el músculo financiero, era un buen vehículo. Ellos estuvieron de acuerdo en hacerlo, pero manifestaron que no permanecerían en la empresa por largo rato, así que nosotros sabíamos que debía o podía ocurrir y simplemente era una cuestión de tiempo”.

Ante la llegada a Colombia del presidente de España y que éste le solicite al presidente de Colombia la posibilidad de que la Triple A regresen a manos de la empresa española, porque lo consideran una expropiación, Pumarejo Heins manifestó que eso es válido de que lo pretendan “porque ellos pretenden los intereses de España. Pero la realidad es esta: hoy la venta está consumada. ¿Pero a qué tiene o podría tener derecho la empresa Inassa e Isabel II? A los recursos que nosotros les estamos entregando a la Triple A”.

Lea aquí: Estudiante barranquillera expondrá proyecto de ciencia en la NASA

“La Triple A es una empresa que es una concesión de un servicio público, eso no puede estar en interinidad toda la vida y por eso el concedente de la concesión tomó la recuperar esa concesión. Que, luego de que hubo dos bancas de inversión que hicieron una valoración, depositó el valor que costaban las acciones en una fiducia que tiene la SAE. Si la Triple A demuestra que tiene la razón entonces ellos recuperarían ese dinero, pero lo que tienen que demostrar ante un juez y ante la Fiscalía, que esa imputación que le hicieron no es real. Esa no es una decisión que puede echar atrás el Gobierno nacional ni el Gobierno de España ni incluso la Fiscalía, porque ya imputó cargos. Ya eso está en mano de un proceso judicial que no tiene reversa. Lo que tienen que demostrar es su inocencia en una corte, si ganan recibirían el recurso, no recibirían las acciones. La venta se consumó y no tiene reversa”, anotó Pumarejo a W Radio.

Indicó que en el supuesto caso de que un juez determinará que a los españoles hay que pagarles por haberles confiscado la empresa, el alcalde Pumarejo sostuvo que “quien paga es la SAE, porque uno no puede comprar la empresa dos veces. La empresa ya fue comparada por 565.000 millones de pesos. La SAE guarda ese dinero, incluso el 50% lo guarda en una fiducia y eso lo hace con todos los activos que vende, y si el Estado pierde esta demanda ellos tienen un fondo técnico que le devuelve los bienes a las personas a las que se les había confiscado o si hubo venta anticipada se le devuelve el rendimiento y la inversión de acuerdo a esa valoración que se hizo. La plata está garantizada, la tiene el Estado guardada y lo único que puede ocurrir, si pierde, entonces se le devuelve ese dinero a la empresa. Aquí no hay un riesgo ni para los barranquilleros ni hay un riesgo para los socios”.

“Nosotros no hemos abandonado ser parte de la demanda, seguimos siendo víctimas. Porque ese dinero que le tuvimos que pagar al Estado, en últimas, es de los barranquilleros. Así que nosotros esperamos que algún día ganemos y nos recuperen esa plata”, afirmó.

En cuanto a lo que ha desembolsado la sociedad Alutrafic LED S.A.S., manifestó que “hasta este momento ellos han desembolsado, aproximadamente 150.000 millones de pesos y entiendo que antes de finalizar este mes estén desembolsando aproximadamente estén desembolsando 150.000 millones de pesos adicionales y antes que finalice el año estén desembolsando el resto del dinero que se le debe a la SAE”.

“El fallo judicial no tiene nada que ver con la compra anticipada. La venta anticipada es un proceso que está arreglado. ¿Y por qué está arreglado? Porque si nosotros tenemos hoy un activo, ese activo puede ser la Triple A o podría ser una droguería o una panadería. Esa panadería queda en un limbo porque está siendo administrada por un tercero que no invierte porque está simplemente cuidando un problema y tratando de que no se deteriore la empresa. Y la ley dice que esas empresas que están en ese limbo, administradas por la SAE, pueden ser vendidas, después de ser valoradas por un experto, y luego de que se consuma esa venta, mientras se hacen los pagos, queda consumada. Lo que hemos dicho es que, de acuerdo al cronograma de pago, cuando vamos pagando, las acciones van pasando a nombre de los titulares”, sostuvo.

Indicó que el proceso judicial existe, sigue su curso y es un proceso entre la Fiscalía y la empresa Inassa, “pero ya la Triple A y la ciudad de Barranquilla quedan exentas, de alguna manera, de ese proceso judicial, quedan blindados del proceso. Por ley el proceso ya quedó consumado y de ahora en adelante el único reclamo que puede hacer el Gobierno español es por el dinero que se pagó por la Triple A, lo cual para ellos debe ser suficientes y en un acto de constricción deberían decir que aquí hubo unos actos graves, en toda Latinoamérica, ya que ellos mismos han reconocido que esa asistencia técnica no se prestó”.

Respecto a la donación que hizo la familia Daes a través de Alutrafic LED S.A.S., dijo que “es lo única que hemos recibido hasta ahora y no creemos que vaya a haber otra, simplemente porque en estos momentos el Distrito no quiere correr el riesgo de asumir el crédito a nombre propio y es el privado el que asumió el riesgo del retorno de la inversión de ese crédito que se ha tomado para la compra de la Triple A. Nosotros cuando compramos la Triple A dijimos: le vamos a dar la oportunidad a los socios minoritarios privados a que hagan parte de la empresa, pero nos tendrán que ayudar con el crédito y con el repago de las utilidades. ¿Para qué? Para no comprometer el presupuesto público y poder seguir haciendo las inversiones necesarias”.

Reveló que “lo que estamos tratando de hacer es que a largo plazo haya una recompra de las acciones por parte de la ciudad cuando sea a lugar y ese es un proceso que estamos armando con un código de buen gobierno, pero lo importante es que hoy Barranquilla pasa a tener más del 70% de las acciones de la Triple A con esta operación”.

“Lo importante es que hay una legítima petición por parte de Inassa que quiere recuperar sus activos y por parte de la Agencia Nacional de Defensa del Estado y va a haber una defensa también por parte de la Fiscalía, pero será por el dinero resultante de la venta de la Triple A más no por las acciones de la Triple A”, terminó diciendo.