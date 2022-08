Alcalde de Malambo dice que detrás del ‘Clan Sombra’ hay políticos

“Quiero decirle a los malamberos que aquí estamos de frente ante esta situación. Hemos expuesto la vida de nuestras familias, he expuesto mi vida personal para mantener el orden del municipio y el desarrollo del mismo. Aquí los que están en contra son los politiqueros que se han llevado los recursos. Y cuando tú te has llevado los recursos de un municipio buscas la manera de armar cualquier bonche, cualquier grupo, para seguir robándotelos”, afirmó.

El exsenador de la República, Laureano Acuña, también denunció que por medio de WhatsApp había recibido amenazas del autodenominado ‘Clan Sombra’ y que detrás del mismo estaría un delincuente conocido con el alias de ‘Carlitos’, cuya madre estaba vinculada a la administración municipal. Y cuestionó al alcalde por tenerla trabajando allí.

Sobre esta situación Monsalve Álvarez sostuvo que “los padres no pueden ser responsables de las acciones que hagan los hijos mayores de edad. Esa señora está vinculada a los guardianes del parque del municipio, a través de la Gobernación del Atlántico, es una desplazada de la violencia, no recibe un sueldo y no está vinculada a nuestra administración, pero se le colabora. Ella no tiene nada que ver con lo que haga su hijo que está pagando una condena en un centro carcelario de Barranquilla. Pero hay un señor que la está vinculando con un clan que lo que tiene es un tinte político”.

“Creo que no hay derecho de señalar a una señora que hace poco enterró un hijo que fue víctima de un ataque acá en el municipio de Malambo. No hay derecho de poder tocar a esta mujer cabeza de hogar, que lo único que está haciendo es luchar para salir adelante ante la violencia que se la ha presentado, ocasionada por su hijo o por quien sea, pero hay que respetar, porque, así como los hijos no son responsable por lo que hagan sus padres, los padres tampoco deben ser responsables de lo que hagan sus hijos, sobre todo si son mayores de edad. No estoy de acuerdo y rechazo ese señalamiento del exsenador Laureano Acuña”.

En cuanto a las amenazas que han recibido cuatro adolescentes por parte de este mismo grupo delincuencial, el alcalde dijo que “la doctora Lilia Fernández (secretaria de Educación del municipio) y yo estamos al frente de esa situación. Estoy al frente porque pedí cita con el director de la Fiscalía y les digo a todos los docentes, principalmente a los que están amenazados por este clan político, por el ‘Clan Sombra’, que le he pedido cita al nuevo director de la Fiscalía y ya me senté con la Procuraduría para decirles sobre la situación que se está presentando en el municipio de Malambo. Estoy esperando la intervención de la Fiscalía para que nos acompañe en las investigaciones sobre estas amenazas y quiero que la ADEA sepa que estamos actuando con las autoridades”.

Lea aquí: Extorsionistas exigen a vendedora de hielo el pago de $1.000 diarios

“Pero estas amenazas, vuelvo y repito, están en proceso de investigación. El comandante Urquijo está llevando todo el proceso de investigación sobre lo que está sucediendo en el municipio de Malambo”, insistió.

“Tenemos un presupuesto de inversión para la seguridad en el municipio, pero no lo podemos hacer solos. Tenemos el acompañamiento de nuestra gobernadora Elsa Noguera, pero también esperamos el acompañamiento del nuevo Gobierno nacional para brindarle la seguridad a los malamberos, para brindarle la seguridad a los atlanticenses, que es la meta que nos venimos trazando”, terminó diciendo Rumenigge Monsalve Álvarez.