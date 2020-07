Aislamiento preventivo en el Atlántico se extiende hasta el 10 de agosto

La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, manifestó que el aislamiento preventivo en el departamento se mantendrá hasta el próximo 10 de agosto a las 5:00 de la mañana con el propósito de mitigar los efectos del COVID-19.

“Con estos esfuerzos hemos logrado salvar vidas, por eso seguiremos tomando todas las medidas que están a nuestro alcance para detener el contagio del coronavirus. Agradecemos a los atlanticenses por su buen comportamiento, si queremos podemos” dijo la gobernadora, Elsa Noguera.

De acuerdo con el decreto 000281 del 27 de julio de 2020, solo se permitirá la circulación de personas y vehículos en casos exceptuados.

El toque de queda se mantiene en días de semana: de 8:00 p.m. a 5:00 a.m. del día siguiente. Con excepción del viernes 7 de agosto, el cual tendrá toque de queda por 24 horas. Fines de semana: de viernes 8:00 de la noche a sábado 5:00 de la mañana., y de sábado 2:00 p.m. a lunes 5:00 a.m.

Ley seca los fines de semana: de viernes 8:00 a.m. a lunes 5:00 a.m., excepto el jueves 6 de agosto que empezará desde las 8:00 a.m. hasta el lunes 5:00 de la mañana.