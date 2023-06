Abrió puertas el Centro de Bienestar Animal para perros, gatos y equinos

Los reportes que atiende la patrulla ambiental son: tala y poda de árboles presuntamente sin permiso, uso indebido de permiso otorgado, árboles con riesgo de caída inminente, comercio o tenencia de fauna silvestre, maltrato de fauna silvestre, presencia de fauna silvestre, descargas activas de aguas residuales o líquidos a calles, calzadas, provenientes de lavados de vehículos, fachadas, zonas etc., disposición en flagrancia de residuos en vías, lotes, arroyos etc., emisiones activas de humo negro proveniente de industrias, hornos, etc., emisión de ruido activa molesta generada en eventos temporales, etc.