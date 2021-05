Como consecuencia del quiebre en los indicadores de COVID-19 y el avance sostenido del plan de vacunación, el Distrito de Barranquilla decidió levantar el toque de queda a partir del 24 de mayo, pero el 30 de mayo, Día de la Madre, habrá restricción entre las 5:00 de la mañana y las 12:00 de la media noche.

El alcalde Jaime Pumarejo Heins, manifestó que la medida busca continuar con el proceso de reactivación económica y de actividades de la vida diaria de los barranquilleros.

“Nosotros tenemos todos los indicadores para tomar esta decisión y cuando apretamos fue porque teníamos que apretar. Si tenemos que apretar lo haremos en el momento preciso, no podemos anticiparnos a apretar desde antes, porque es una medida ineficaz. Barranquilla ha sabido tomar medidas a tiempo, porque siempre lo hace en el momento indicado”, manifestó Pumarejo Heins.

Agregó que “Barranquilla estuvo más de un mes en toque de queda porque apretó en el momento justo y no tuvimos que poner confinamiento total, sino que hoy podemos decir que superamos el tercer pico, que no tuvimos un colapso total hospitalario y si nos toca volveremos a cerrar, sin titubeos, si nos toca implementaremos el toque de queda, pero en el momento adecuado, no antes de tiempo”.

“Teniendo en cuenta el análisis del comportamiento de indicadores de salud como la disminución en la tasa de positividad, que hoy alcanza el 20%, y que la ocupación general de UCI se ubica ya en un 76%, hemos tomado la decisión, junto con nuestro equipo de asesores epidemiológicos, de iniciar, poco a poco, la reactivación de nuestra economía y de la vida de nuestra ciudad”, sostuvo el mandatario. Anunció que levantará el toque de queda y la ley seca desde el lunes 24 de mayo, si bien las mantendrá durante viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de mayo, entre las 12:00 de la medianoche y las 5:00 de la madrugada. Pero el domingo 30 de mayo, Día de las Madres, habrá toque de queda desde las 5:00 de la mañana hasta las 12:00 de la medianoche.

“Tenemos que el Día de la Madre, quedarnos confinados, ver solo a nuestro núcleo cercano; si nuestra madre no está vacunada, es mejor no visitarla; si nuestra familia es numerosa, no reunirla toda el mismo día. Porque les recuerdo que el año pasado el Día de la Madre fue un detonante muy importante de contagios y les pedimos que tengamos conciencia y que el mejor regalo que le podemos hacer a nuestra familia es no reunirnos de manera numerosa ni relajarnos”, insistió.

Sobre la alternancia educativa, que empezó en Barranquilla el pasado 17 de mayo en preescolar y jardines infantiles, indicó que volverá también el lunes 24 para básica primaria, secundaria y media.

“Es vital que la educación retome su camino. En cada visita que hago a los barrios de Barranquilla le pregunto a los jóvenes cómo se han sentido durante esta pandemia y la respuesta es que quieren regresar a clases presenciales. Y la realidad es que los estudios que se han hecho en todos los países dicen que los niños están llevando la peor parte de este pandemia por la falta de interacción social, de aprendizaje, de muchas cosas; lo misma pasa con los universitarios y creemos que es el momento adecuado para empezar con la alternancia y la vamos a hacer de manera gradual, empezando con lo colegios que ya están listos empezar”, argumentó Pumarejo Heins.

El nuevo paquete de medidas incluye también la reactivación de los pilotos empresariales que habían sido suspendidos como resultado del más reciente embate del virus. El alcalde Distrital reconoció el esfuerzo conjunto de los barranquilleros para acatar las restricciones y proteger la vida. La otra consideración fue el avance sostenido del plan de vacunación, que hoy muestra 272.000 dosis aplicadas.

Mediante decreto 0095 del pasado 11 de mayo el toque de queda se encuentra vigente hasta las 5:00 de la mañana del viernes 21 de mayo, las nuevas medidas que regirán en Barranquilla son las siguientes:

TOQUE DE QUEDA

Para las noches del viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de mayo, el toque de queda regirá desde la medianoche hasta las 5:00 de la mañana.

A partir de las 5:00 de la mañana del lunes 24 de mayo se levanta la restricción del toque de queda en Barranquilla, pero el domingo 30 de mayo, Día de las Madres, habrá toque de queda desde las 5:00 de la mañana hasta las 12:00 de la medianoche.

PILOTOS EN BARES Y BILLARES

De igual forma, el Distrito dispuso que a partir del viernes 21 de mayo se reanudan gradualmente los pilotos de bares y billares, establecimientos que podrán funcionar hasta la 1:00 de la madrugada, en tanto no rija la medida de toque de queda.

“Así estaba funcionando anteriormente, antes de que tuviéramos el toque de queda definitivo y funcionó bien. Siempre había una que otra persona que intentaba violar los mecanismos del aforo o violaba las medidas de bioseguridad. Lo importante se esta medida es que estamos regresando a la posibilidad de que este sector recupere su capacidad de empleo, ya que ellos llevan mes y medio cerrados, pero tienen también una gran responsabilidad con la ciudad; los vamos a estar vigilando muy de cerca para asegurarnos de que hagan bien la tarea. Destaco que la gran mayoría lo hizo muy bien durante el piloto pasado y esperamos que esta vez lo hagan mejor”, apuntó el alcalde Pumarejo.

El secretario de Desarrollo Económico, Ricardo Plata Sarabia, recordó que todos los establecimientos deben tener sus protocolos de bioseguridad debidamente inscritos y autorizados en la plataforma de registro único de la Alcaldía. El funcionario hizo un llamado a extremar las medidas de bioseguridad y control de aforos, así como la ventilación de espacios.

“Sabemos que no han sido momentos fáciles para el sector empresarial y trabajadores de la ciudad, y es por eso que insistimos en el cumplimiento de las normas de autocuidado. Para ello, seguiremos desplegando operativos severos de control y aplicaremos las sanciones a las que haya lugar”, expresó.

CALENDARIO DE ALTERNANCIA EDUCATIVA

Con la entrada en vigencia de las nuevas medidas, la Secretaría Distrital de Educación también socializó el cronograma para la reanudación de las actividades académicas desarrolladas bajo la modalidad de alternancia. Dichos retornos se desarrollarán de manera gradual y progresiva para los establecimientos educativos oficiales, no oficiales y de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) debidamente habilitados por el Distrito.

De esta manera quedó estipulado el calendario para retomar las actividades escolares en Barranquilla:

Del 17 al 21 de mayo: preescolar y jardines infantiles.

Del 24 al 28 de mayo: básica primaria, secundaria y media.

Del 31 de mayo al 4 de junio: establecimientos de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH).

Finalmente, la Secretaría Distrital de Educación anunció la reanudación de las visitas de verificación para dar continuidad a los procesos de habilitación para la alternancia, iniciando con aquellos establecimientos educativos que ya han radicado su solicitud a través del Sistema de Atención al Ciudadano (SAC).