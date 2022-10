$80 millones a quien delate a autores de doble crimen en Puerto Colombia

Aclaró que las personas fallecidas ni las otras personas que resultaron heridas, presentan heridas de fusil. “En el lugar de los hechos, hasta el momento, no se encontró munición de armas largas como las conocemos usualmente. Son municiones que proyectan munición 556 y de más calibraje. Se hallaron en el lugar munición de armas cortas como revólveres o pistolas 9 milímetros. Pero todo esto hacer parte de la investigación y lo que queremos reafirmar es que el compromiso de la institucionalidad, de la Policía Nacional para que este hecho no quede impune y vaya más allá, para llevar ante las autoridades, no solo a los autores materiales, sino a algunas personas que utilizaron las armas de fuego, aún si la tuvieron amparadas, de manera indiscriminada”.

Se preguntó por qué las personas que accionaron sus armas de fuego, aún con permiso de porte y tenencia, no se han presentado ante las autoridades. “En este caso en particular si se hubiese tratado de una legítima defensa contra las personas que fueron víctimas, la pregunta es ¿Por qué no se han presentado ante las autoridades? ¿Esperamos que se presenten ante las autoridades? No vamos a descansar hasta tanto no llevemos ante las autoridades a los responsables de estos crímenes”.