Solo 8 de los 23 municipios del Atlántico podrán dejar de usar el tapabocas en espacios públicos, según los parámetros impartidos por el Ministerio de Salud y Seguridad Social, a través del Instituto Nacional de Salud, en el sentido de que solo los que cumplan con un 70% con la población vacunada con segundas dosis contra la COVID-19 podrán hacerlo.

En el departamento del Atlántico los municipios que cumplen con esa medida son Barranquilla, que tiene niveles de vacunación con segundas dosis del 88%; Piojó con el 76%, Campo de la Cruz con el 72%, Santa Lucía con el 72%, Usiacurí con el 72%, Polonuevo con el 71% y Baranoa con el 71%.

Las poblaciones que aún no se pueden quitar el tapabocas en espacios abiertos, porque no cumplen con los requisitos impartidos por el Instituto Nacional de Salud son: Sabanalarga, Galapa, Malambo, Soledad, Puerto Colombia, Candelaria, Manatí, Juan de Acosta, Luruaco, Santo Tomás, Repelón, Ponedera, Sabanagrande, Palmar de Varela y Tubará.

Alma Solano Sánchez, secretaria departamental de Salud, manifestó que desde que se inició el plan de vacunación en el Atlántico “hemos venido trabajando con cada una de las alcaldías haciendo vacunación descentralizada, esto quiere decir: haciendo búsqueda activa en los barrios, identificando a las personas que aún no se han aplicado la segunda dosis, incluso, a aquellas personas que aún no se han aplicado los esquemas, pero todavía hay personas renuentes a vacunarse y por eso hay poblaciones donde no se cumple con el porcentaje exigido por el Ministerio de Salud para no usar el tapabocas en espacios abiertos”.

Solano Sánchez ha manifestado que desde la entidad que dirige se siguen haciendo las campañas de vacunación en todos los municipios que están bajo su jurisdicción. “Y tenemos que seguir insistiendoles a las EPS, porque ellas no pueden evadir sus compromisos de ubicar a esas personas que ya tienen sus primeras dosis para que apoyen en la inducción, para que se acerquen a aplicarse sus biológicos. La estrategia tiene que ser multisectorial”.

“Hay muchos municipios que ya se están acercando a ese porcentaje que exigen desde el Gobierno nacional, sin embargo, aún no llegan a ese 70% que se requiere para poder hacer el levantamiento de las medidas del uso del tapabocas en los espacios abiertos”, argumentó Solano Sánchez.

Anotó que “nosotros seguimos en nuestro trabajo, haciendo la búsqueda en la comunidad, pero, sobre todo, necesitamos el compromiso de todo, insisto, necesitamos el compromiso de todo. Las EPS también tienen que apoyarnos. Son sus usuarios y deben ubicarlos e inducirlos a que vayan a vacunarse”.

Solano Sánchez hizo algunas precisiones a los habitantes de las poblaciones que ya pueden dejar de usar el tapabocas en espacios abiertos, indicando que “este es un ejercicio exclusivo de espacios abiertos. Es decir, espacios donde no hay techo ni paredes, donde haya circulación de aire de manera libre. Eso significa que en espacios cerrados como almacenes; dentro de las casas, si recibimos visitas, las salas de las casas, espacios con aires acondicionados, debemos seguir usando el tapabocas”.

“Hacemos una recomendación específica, sobre todo a esos adultos mayores, que aún no se han aplicado el refuerzo, esas personas, inclusive, en espacios abiertos, deben guardar algunas medidas como el distanciamiento social y si hay muchas personas, debe hacer uso del tapabocas. Hoy tenemos un número importante de personas mayores de 50 años, que son los más riesgos tienen de complicaciones, que no se han aplicado el refuerzo, apenas vamos en un avance del 48% total de esa población”, afirmó Solano Sánchez.

Terminó diciendo que “insistimos en la necesidad de aplicar el refuerzo para que con mayor tranquilidad las personas puedan aprovechar estos espacios abiertos son usar el tapabocas, sobre todo cuando haya aglomeraciones importantes”.