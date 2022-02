Según el reporte de las autoridades, el accidente se presentó pasada la 1:00 de la madrugada de este martes en la interceptación de la calle 85 con carrera 57, cuando uno de los vehículos al parecer no atendió la señal de pare. Los peritos revisan material de video del sector para conocer cuál de los conductores no cumplió con las normas de tránsito.

De las ocho personas lesionadas, cinco se desplazaban en el vehículo tipo taxi y las otras tres iban en la camioneta de doble cabina.

Las personas que iban en el taxi, de placas UYV 490, fueron identificadas como Oscar Fajardo Sánchez, quien era el conductor. Fue llevado a la Clínica de Fractura de la ciudad, por una lesión en uno de sus tobillos; la otra lesionada es Leidys Molero, de 35 años de edad; Eduardo Dural Salazar, de 22 años; Manuel Correa Cuadrado, de 38 años, y un menor de 16 años.

Los lesionados que iban en la camioneta, de placas MHT 983, fueron identificados como Humberto Morelos Acevedo, de 19 años de edad, quien era el conductor; Santiago Barraza, de 23 años, y Jefry Bacca Morelos, de 29 años.

El coronel Héctor Uribe, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, reportó que uno de los conductores omitió la señal de pare del sector. “La hipótesis que se está manejando es que se omitió la señal de pare en la interceptación de la calle 85 con carrera 57, que fue lo que causó este siniestro vial”.

“Gracias a Dios no tenemos hechos que lamentar, porque el reporte que nos dicen desde los centros asistenciales es que los lesionados presentan heridas leves, pero reiteramos que el no cumplimiento de las normas, que es lo que no está llevando a tener estos siniestros viales aquí en Barranquilla”, terminó diciendo el coronel Uribe.