Más de 7.000 corredores estarán participando en la Maratón de Barranquilla, que se estará disputando este domingo 10 de abril, que se volverá a correr después de dos años de para por culpa de la pandemia generada por el nuevo coronavirus.

La Universidad de la Costa CUC y el Club Deportivo Free Triathlon, con el apoyo de la Alcaldía de Barranquilla a través de su Secretaría de Deportes, hicieron este martes la carrera con la que se reactiva el circuito atlético en Colombia. En su sexta edición, la justa deportiva superó la cantidad de inscritos de la anterior carrera y además de los corredores nacionales, recibe a deportistas de Estados Unidos, Panamá, Italia, México, España, Venezuela y Canadá.

“Después de dos años de tener un espacio complicado con el tema de la COVID-19, volvemos con esta competencia que es un referente para Barranquilla. La maratón este año ha tenido un impulso importante, porque más de 7.000 personas van a participar. La última maratón que hicimos fue con 4.800 personas. Esto nos da entender la confianza que tiene la gente”, dijo inicialmente Edgardo Pantoja, director de la carrera.

En cuanto al recorrido de la misma dijo que “primero que todo vamos a gozar de todo el recorrido del Gran Malecón del río; eso no lo habíamos podido hacer en los años anteriores, porque no estaba terminado, fue construido por etapas; esta vez vamos a gozar de toda su extensión en la Avenida del Río. En el recorrido vamos a tener mucho entretenimiento, para los vengan o no a participar”.