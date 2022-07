40 mujeres han sido asesinadas este año en el Atlántico

“La Veeduría Nacional de Mujeres, Red Nacional de Mujeres, Red de Mujeres Contra la Violencia, Fundación Teknos y el Movimiento Social Amplio de Mujeres exhorta a las autoridades competentes para garantizar justicia de género, en el feminicidio atroz contra Berta Escobar Romero, quemada por su ex pareja en el barrio El Bosque de Barranquilla”, manifestó López Rodríguez.

Agregó que “mostramos rechazo total, indignación por este cruel y doloroso feminicidio; sus familiares exigen justicia y acompañamiento de las autoridades competentes y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que proteja a sus hijos. ¡Basta!”.

“Era una mujer de 32 años, madre de tres hijos menores de edad. Conocimos que la pareja le roció un producto y luego la incendió. Pero tenemos información de que antes fue maltratada y violentamente golpeada por la ex pareja. Al parecer no vivían y lo que uno recoge de este hecho, como común denominador, es que cuando las mujeres deciden parar la violencia, cuando deciden no tener dueños de sus vidas, entonces se ensañan, a partir de esa decisión, y las asesinan de manera brutal”, sostuvo.

Añadió que “lo que hemos encontrado en todos estos asesinatos de mujeres, es la manera muy fuerte en se están cometiendo estos asesinatos. Los que nos lleva a seguir trabajando contra ese mensaje misógino que están mandando por la manera como asesinan a las mujeres. Con ese control patriarcal las asesinan vilmente, las amenazan con acabar con sus vidas, acaban con sus dignidades o con sus cuerpos de manera cruel y fuerte”.

“Bajo ninguna circunstancias estamos aceptando que se asesine a una mujer, que acaben con el proyecto de vida de una mujer. Y más en este caso que afecta a tres hijos que los deja huérfanos. Con nuestro llamado exhortamos a las autoridades competentes para que no solamente haya justicia, porque la persona que se señala que cometió el hecho está libre”, se pronunció.

“Es una indignación absoluta la que presentamos en estos momentos. Además, no podemos dejar de sorprendernos, no podemos dejar de alarmarnos porque siguen presentando de manera exponencial los asesinatos a mujeres. 40 asesinatos en el mes de julio es una cifra muy alarmante. 12 de ellos son feminicidios. Hacemos un llamado a las autoridades, a la sociedad civil para que se tomen medidas asertivas contra el asesinato de mujeres”, terminó diciendo.

Las cifras por año

Las cifras recopiladas por la red de mujeres del Atlántico desde el 2014, sobre el número de féminas asesinadas por año es el siguiente:

2014: hubo 47 mujeres asesinadas, de las cuales 8 fueron feminicidios.

2015: de los 36 asesinatos, 12 fueron feminicidios.

2016: de los 54, 9 fueron feminicidios.

2017: de los 47 asesinatos, 16 fueron feminicidios.

2018: de los 35 asesinatos, 11 fueron feminicidios.

2019: de los 46 asesinatos, 14 fueron feminicidios.

2020: de los 37 asesinatos, 14 fueron feminicidios.

2021: de los 20 asesinatos, 8 fueron feminicidios.

2022: se han presentado 40 asesinatos de mujeres, de los cuales 12 son feminicidios.