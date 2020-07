1.497 establecimientos de Barranquilla están autorizados para brindar atención al público

Luego de dos meses de operar sin atención presencial al público, el sector comercio de la localidad Norte-Centro Histórico de Barranquilla abrió este jueves sus puertas al público, pero comprometido con el estricto cumplimiento de protocolos de bioseguridad y las medidas de autocuidado, para continuar con el proceso de reactivación económica gradual en la capital del Atlántico.

“En nuestra reapertura gradual, responsable y segura hace 3 días abrimos 2 localidades para atención al público del comercio especializado, hoy estamos abriendo el Norte-Centro Histórico solo para comercio formal y dentro de 3 días abriremos 2 localidades más”, destacó el alcalde Jaime Pumarejo.

El mandatario distrital precisó que “este comercio ya atendía al público en línea o a domicilio y que no hemos flexibilizado el ‘pico y cédula’, eso quiere decir que no estamos permitiendo que salga más gente a la calle. Vamos a abrir poco a poco para asegurarnos que la reapertura no nos cueste vidas”.

La Secretaría de Desarrollo Económico reportó que 1.497 establecimientos de esa localidad están autorizados para retomar sus actividades, a los que previamente se les revisó y validó su protocolo de bioseguridad a través de visitas de seguimiento y verificación virtual.