¡Atentos! Municipios costeros del Atlántico estarán sin luz este miércoles

Anota que, adicionalmente, en las sectores de Santa Verónica, El Vaivén, Aguas Vivas, El Cerrito, Saco, Chorrera, Playas de Edriman, Villas de Palmarito, Playa Mendoza, Puerto Caimán, El Morro, Juaruco; zonas aledañas a la vía Salinas del Rey, vía Chorrera - Baranoa kilómetro 58, Fincas Santa Clara y Glomaral.

Por otro lado, en el barrio Mercedes de Barranquilla, de 7:30 de la mañana a 6:00 de la tarde se cambiarán postes en la calle 76 con carrera 32.

En la capital del Atlántico también se desarrollarán labores de lavado de equipos eléctricos en el interior de la subestación Silencio para lo que será necesario suspensión de energía, de 4:30 a.m. a 5:00 a.m. y de 6:00 a.m. a 6:30 a.m., en sectores como: El Pueblo, Los Ángeles, Los Ángeles II Los Ángeles III; de la calle 79 a la calle 79A entre carreras 26C7 y 27 (Silencio), Florida, Los Jobos, Bello Horizonte; de la calle 80B a la calle 83 entre carreras 38 y 42 (Campo Alegre); y de la calle 78 a la calle 82A entre carreras 42A y 42F (Ciudad Jardín).

Agrega que por la realización de este trabajo eléctrico se podría presentar interrupción del servicio en el circuito San Felipe, de 5:00 a.m. a 6:00 a.m. Sectores: Villa del Rosario, Me Quejo, La Manga, Por Fin y Los Olivos.

Por último, personal de alta tensión de la empresa Air-e hará mantenimiento de celdas y pruebas de cables de potencia en la subestación Riomar, con breves interrupciones de energía en los siguientes circuitos y horarios:

Circuito Granadillo, de 7:30 a.m. a 8:00 a.m. y de 11:30 a.m. a 12:00 p.m.: América (entre carreras 44 y 49C de la calle 79 a la calle 82), Altos del Prado (entre carreras 47 y 52 de la calle 79 a la calle 84) y San Vicente (calle 84 entre carreras 50 y 51B).

Circuito Altamira, de 12:00 p.m. a 12:30 p.m. y de 4:00 p.m. a 4:30 p.m.: Altos de Riomar, Andalucía, Altos del Limón y Villa del Este.