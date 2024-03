¡Atentos! Aquí el horario del corte de energía en municipios del Atlántico

Circuito Luruaco, corregimientos de Las Caras, El Peñique, Las Tablas, Cien Pesos, Santa Cruz, Los Pandales, Arroyo Negro, Luruaco, La Puntica, Palmar de Candelaria, Hibacharo y Arroyo de Piedra.

Circuito Rotinet, corregimientos Arroyo de Piedra y Rotinet.

Circuito Rotinet 1, Rotinet: Palo Quebrado, Porvenir, Abajo, El Silencio, Kennedy y Carretera Rotinet - Cordialidad.

Circuito Rotinet 2, corregimientos Repelón y Villa Rosa.

En el circuito Rosario, Air-e trabajará en mantenimientos de transformadores y redes en los horarios: de 7:50 a.m. a 9:10 a.m. en la calle 38 con carrera 43 (centro); de 9:20 a.m. a 10:30 a.m. y de 10:50 a.m. a 1:05 p.m. en la calle 39 con carrera 36 (Chiquinquirá); y de 1:30 p.m. a 6:00 p.m. en la calle 38 con carrera 36 (San Roque).

Por último, en el municipio de Soledad de 7:50 de la mañana a 6:00 de la tarde se cambiará transformador en la calle 50B con carrera 14C, en el barrio Villa Estefanía 2 Etapa.