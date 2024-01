¡Atención! Varias personas están quedando ciegas por beber licor adulterado

Reveló que ese licor lo venden a 10.000 pesos y les ha causado ceguera a siete jóvenes en esa municipalidad. “El llamado es a las autoridades para que ataquen a las mafias que están detrás de este licor adulterado”.

"Esto es un tema recurrente y con sorpresa, con dolor, sobre todo, mirar lo que sucede. Ayer me tocó palpar a un trabajador nuestro de la finca que me hiciera el favor y me localizara cuál es el licor que se está vendiendo y me llevó a la finca una botella de aguardiente antioqueño por un valor de 10.000 pesos. Eso es gravísimo porque la juventud está totalmente entregada a ese licor", manifestó.

Dijo que normalmente esa botella vale 90.000 o 100.000 pesos en un estanco, pero que en el municipio de Candelaria se consigue a menor precio. “A parte de eso, es que ya ha causado afectación en varias personas. Hay varios muchachos casi ciegos y particularmente tenemos nosotros un muchachito que nació en la finca hace 26 años que está en estado vegetal. Está en una IPS de Barranquilla, que por cierto ahorita voy con un neurólogo para ver si lo llevamos para Candelaria, porque está vegetal. Hace un mes y medio cayó en ese tema”.

“El llamado es urgente porque ahora vienen unas festividades donde se consume mucho licor. Y ese tema no solamente debe ser en Candelaria, debe estar también en Suan, Santa Lucía y Campo de la Cruz. El llamado es a enfrentar esta situación, porque lo que se viene es tremendo. En Candelaria hay diferentes puntos donde se expende y la Policía, junto con el secretario de Salud Departamental, deberán hacer una labor para controlar esto y que no haya más personas afectadas. Ojalá la misma comunidad colabore, porque esto es de todos, desde el alcalde, autoridades y la persona más humilde”, terminó diciendo.

Ante esta denuncia, el comandante de Policía Atlántico, coronel John Jairo Urrea, afirmó que junto con la gobernación de Atlántico se viene atacando la venta de licor adulterado y de contrabando. Pidió a la ciudadanía a denunciar los expendios donde se comercializa esta clase de productos y recomendó adquirirlo en sitio reconocidos y que estén estampillados.

Solicitó a la ciudadanía para que se acerquen a la Policía a realizar la denuncia. “Porque esta clase de licor pone en riesgo la salud de las personas”.