¡Atención! Estos municipios del Atlántico estarán sin luz este miércoles

Circuito Florida, de 4:30 a.m. a 5:00 a.m. y de 6:00 a.m. a 6:30 a.m.: La Florida, Las Colinas, Los Jobos, Nuevo Horizonte; de la calle 80B a la calle 83 entre carreras 38 y 42 (Campo Alegre); de la calle 78 a la calle 82A entre carreras 42A y 42F (Ciudad Jardín) y calle 81 entre carreras 35C2 y 35D (Las Terrazas).

Circuito Silencio 5, de 4:30 a.m. a 5:00 a.m. y de 6:00 a.m. a 6:30 a.m.: El Pueblo, Los Ángeles, Los Ángeles Dos, Los Ángeles Tres; carrera 13 con calle 120 (El Pueblito), carrera 27 con calle 81 (Me Quejo), y de la calle 79 a la calle 79A entre carreras 26C7 y 27 (El Silencio).



Sin embargo, por este trabajo existe riesgo de interrupción eléctrica en el circuito San Felipe, de 5:00 a.m. a 6:00 a.m. en los sectores: Me Quejo, Por Fin, Los Olivos, Villas del Rosario (de la calle 82D a la calle 102 entre carreras 27 y 36) y La Paz (de la calle 87 a la calle 108 entre carreras 13B y 22).