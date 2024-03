¡Atención! Estos municipios del Atlántico estarán sin luz este lunes

La empresa de energía Air-e anuncia realizará cambio de redes y elementos eléctricos como mantenimiento preventivo este lunes 18 de marzo en sectores del barrio Alto Prado, en el norte de Barranquilla y otras poblaciones del Atlántico. Lea: ¿Por no pagar extorsión? Asesinan a comerciante en el municipio de Soledad

Los sectores del municipio de Ponedera como Jorge Eliécer Gaitán y Alfonso López; y la vía Ponedera - Palmar de Varela permanecerán sin servicio de energía, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, por adecuación y lavado de redes sobre el circuito Palmar.

De otro lado, en el municipio de Soledad de 7:50 de la mañana a 6:00 de la tarde en la carrera 38A con calle 32, en Vista Hermosa, se cambiarán postes y redes. Siga leyendo: Sicario mató a un hombre y una mujer y con su propia arma lo matan a él

En el barrio Soledad 2000 de esta población, se realizarán labores de mantenimiento de redes y transformadores en los horarios: de 7:50 a.m. a 10:25 a.m. en la calle 53 con carrera 13; de 10:50 a.m. a 12:55 p.m. en la calle 52 con carrera 11B; de 1:55 p.m. a 3:45 p.m. en la calle 52 con carrera 12; y de 3:55 p.m. a 6:00 p.m. en la calle 52 con carrera 13 (Colegio Metropolitano de Soledad 2000).