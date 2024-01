¡Atención! Estos barrios de Barranquilla estarán sin luz este domingo

En el barrio El Rosario, en el centro de Barranquilla, personal técnico de la empresa Air-e trabajará en mantenimiento de elementos eléctricos y transformadores este domingo 28 de enero para garantizar la continuidad del servicio de energía. Lea: ¡Tenga en cuenta! Estos municipios de Bolívar no tendrán luz el 28 de enero

La labor técnica requerirá suspensiones del suministro eléctrico en los siguientes horarios y sectores: de 7:50 a.m. a 11:34 a.m. en la calle 45 con carrera 38; de 11:34 a.m. a 2:47 p.m. en la calle 47 con carrera 39; y de 2:47 p.m. a 5:54 p.m. en la calle 43 con carrera 39.

En el municipio de Soledad, se realizarán conexiones eléctricas en la calle 41 con carrera 17C, en el sector de Ciudad del Puerto - Alumbrado Público de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Trabajos programados de Transelca

Entre tanto, la empresa Transelca anunció que ejecutará actividades de mantenimiento preventivo dentro de la subestación Nueva Barranquilla.