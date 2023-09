¡Atención! Desde las 4 de la mañana se va luz en sectores de Barranquilla

El trabajo implicará transferencia de carga en otros circuitos, la cual en caso de que la demanda sea mayor a la prevista se podría presentar suspensión de energía durante el horario en los circuitos Villa Country, Concepción y Astilleros que abarcan sectores como: El Prado, Villa Country, La Concepción, Altos del Prado, Colombia, América, Bello Horizonte y La Loma.

Asimismo, de 3:30 am. a 4:00 a.m. y de 10:00 a.m. a 10:30 a.m. habrá suspensiones de energía en los circuitos Solymar y Prado Norte asociados a la subestación Riomar. Los sectores serán: El Poblado, Andalucía (entre carreras 59B y 64 entre calles 86 y 90); Altos de Riomar (carrera 64 con calle 91, calle 92 entre carreras 51B y 52B); Altos del Limón (entre calles 96 y 98 entre carreras 51B y 64 y carrera 51B entre calles 93 y 98); Santa Mónica (entre carreras 51B y 53 entre calles 90 y 92); San Vicente (entre carreras 49C y 53 entre calles 83 y 90); Altamira (entre calles 88 y 90 entre carreras 49C y 50); entre las carreras 54 y 64 entre calles 84 y 86; y carrera 57 entre calles 86 y 90 (Alto Prado y Riomar).

Por otro lado, en el horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde Air-e ejecutará trabajos de mantenimiento y limpieza de redes de media tensión, para lo que será necesario suspender el servicio en los siguientes circuitos:

Circuito Usiacurí: Baranoa: Urbanización San José, Once de Noviembre, Urbanización Villa Eleyla, El Encanto; Usiacurí; vía Usiacurí – Baranoa.

Circuito Caribe: Juan de Acosta: Condado Padilla, La Bomba, Los Ángeles, Santa Teresa, Buenos Aires, El Bolsillo, La Relojera, El Porvenir, El Recreo, Villa Estadio, Palenque, Calle Iglesia, Calle Nueva, Las Flores, Calle Grande, Las Delicias, La Esperanza, San Martín y Bellavista.

Por último, en el circuito Universal personal de mantenimiento continuará con las labores de adecuación y mejoras de la infraestructura eléctrica, de 6:50 de la mañana a 6:00 de la tarde, en la calle 48 entre carreras 41 y 44 (El Rosario) y la carrera 41 entre calles 48 y 52 (Recreo).

De 6:50 a.m. a 7:20 a.m. y de 5:30 p. m. a 6:00 p.m. las suspensiones se percibirán en los sectores: El Rosario; de la calle 52 a la calle 50 entre carreras 42 y 37 (El Recreo) y la calle 47 entre carreras 34 y 38 (Chiquinquirá).

Trabajos programados de Transelca

La empresa Transelca también anuncia que ejecutará actividades de mantenimiento preventivo en equipos eléctricos dentro de la subestación Nueva Barranquilla, para lo que se requerirá la desenergización de los siguientes sectores de 4:30 a.m. a 5:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 5:30 p.m.:

Circuito Cable Cero Nueva Barranquilla: Barranquilla: Nuevo Horizonte, El Tabor (entre las calles 92 y 100 entre carreras 42f y 43; calle 110 con carrera 43), La Cumbre (entre carreras 42d y 42h entre calles 90 y 92), Los Alpes (entre carreras 42b1 y 42h entre calles 84B y 88), Ciudad Jardín (entre carreras 42 y 43 entre calles 79b y 80), América (entre calles 79 y 80 entre carreras 43 y 44).

Circuito Juan Mina: Barranquilla: La Pradera, Villa del Rosario (calle 110 entre carreras 27 y 29), Los Ángeles (entre las calles 115 y 117 entre carreras 22 y 26); y Campo Alegre (calle 110 entre carreras 38 y 38b).

Circuito Miramar: Barranquilla: El Tabor y de la calle 110 a la calle 177 entre carreras 42 y 45 (Alameda del Río).

Circuito Nogales: Barranquilla: Los Nogales, La Cumbre, Los Alpes, Campo Alegre, Las Estrellas, Villa del Rosario y El Tabor (entre carreras 42b1 y 42f entre calles 88 y 96).

Sin embargo, en el circuito Nogales se podría presentar suspensión de energía de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. en caso de que falle la transferencia de carga a otro circuito.

