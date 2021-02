Con el fin de preservar la vida de los atlanticenses y mitigar los riesgos de contagio por COVID-19 durante los días en que normalmente se celebraba el Carnaval, tanto la Gobernación como cada una de las alcaldías de los 23 municipios, anunciaron las medidas de toque de queda y ley seca durante este fin de semana.

En Barranquilla el alcalde Jaime Pumarejo, mediante decreto, ha manifestado la restricción de circulación y quedará prohibido el expendio y consumo de licor en la ciudad desde las 6:00 de la tarde del día sábado 13 de febrero hasta las 5:00 de la mañana del lunes 15 de febrero.

De igual manera, recordó que no habrá días cívicos, como era costumbre por esta época. Los días lunes 15 y martes de 16 de febrero no serán festivos.

EL RESTO DE MUNICIPIOS

La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, luego de reunirse con los alcaldes de los municipios, acordaron iniciar el toque de queda desde este viernes 12 de febrero a las 7:00 de la noche hasta el sábado 13 de febrero a las 5:00 a. m. Luego el sábado 13 de febrero a las 2:00 p.m. al domingo 14 de febrero a las 5:00 a.m. y del domingo 14 de febrero a las 2:00 p.m. al lunes 15 de febrero a las 5:00 de la mañana.

El municipio de Malambo, que en principio no se acogió a la medida, anunció en las últimas horas que el toque de queda y ley seca iniciará este viernes desde las 2:00 de la tarde hasta el sábado a las 5:00 de la mañana. El sábado irá nuevamente a partir de las 2:00 de la tarde hasta el domingo a las 5:00 a.m. Posteriormente irá desde el domingo a las 2:00 p.m. hasta el lunes a las 5:00 a.m. Y por último se estableció que las medidas van desde el lunes 15 a las 2:00 p.m. hasta el martes a las 5:00 de la mañana.

ALGUNAS EXCEPCIONES

La medida tiene excepciones y, en ese sentido, se permite la asistencia y prestación de servicios de salud, así como la adquisición de bienes de primera necesidad tales como alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza y mercancías de ordinario consumo en la población.

Las tiendas o supermercados sólo prestarán sus servicios mediante domicilios o plataformas electrónicas.

NO SE PERMITIRÁ

El decreto 047 de 2021, expedido por la Gobernadora del Atlántico, también ordena que bajo ninguna circunstancia están permitidas las siguientes actividades:

a) Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, de conformidad con las disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de Salud y Protección Social.

b) Discotecas y lugares de baile.

c) El consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio. No queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes.

Los hoteles, los establecimientos de la industria gastronómica, y parques no serán incluidos en los casos en que se implemente la medida de pico y cédula en los territorios.

LUNES Y MARTES SERÁN LABORALES

Por la pandemia del COVID-19, los días lunes y martes de Carnaval son laborales, razón por la cual en esas fechas no aplica el toque de queda. Es de anotar, que los alcaldes municipales pueden tomar decisiones administrativas para fortalecer las medidas adoptadas en el decreto departamental.

El comandante de la Policía en el departamento, coronel Hugo Molano, y el comandante de la Policía Metropolitana; brigadier General Diego Rosero, anunciaron que brindarán su apoyo para que el cumplimiento de las medidas se realice en cada una de las localidades bajo su jurisdicción.