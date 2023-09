Artesanías del Atlántico se exhiben en la feria Maison & Objet de Francia

¡Desalmado! Le pegó a su mamá porque no le tenía preparada la comida

En la visita también estuvo presente el director de ProColombia en Francia, Camilo Martínez, quien resaltó que la continua participación del Atlántico en esta feria tan importante “es la mayor señal para todo comprador internacional de seriedad de que hay un propósito claro de promoción de exportaciones a nivel internacional y, en particular, en el mercado europeo. Nos alegra muchísimo trabajar de la mano con ustedes para que, luego de esta versión de Maison & Objet, ojalá pasemos la barra de los 20 destinos que reciben este gran producto colombiano”.

Por su parte, el director para las Américas de Maison & Objet, Gastón Isoldi, celebró la presencia de Artesanías del Atlántico en la edición de septiembre de 2023. “Estamos muy orgullosos y honrados de que vuelvan a confiar en nosotros para estar aquí y de todos los desarrollos que han alcanzado en estos años. Desde la primera edición que participaron, ya abrieron 12 mercados en América del Norte, América del Sur, Europa y Asia. Así que es un gran logro y lo más importante es el fin social que permite dar a conocer a todos los artesanos de Colombia. Esperamos que todos tengan una gran experiencia”. Siga leyendo: Cortes de energía de este viernes en el departamento del Atlántico

En el primer día de exposición de la feria, al stand de Artesanías del Atlántico, en el pabellón No. 8 Unique and Eclectic – A16, llegaron admiradores de la marca, como la diseñadora de interiores francesa Nathalie Kassanova, quien indicó que hace dos años conoció los productos. “Me encantaron porque eran naturales, bonitos y coloridos. Tienen gran aplicación de detalles, que me permitieron identificar la evolución de este producto que, en mi opinión, ha crecido mucho y es aún más chic y sofisticado”, dijo la diseñadora, que también quedó sorprendida al conocer las propiedades medicinales del totumo, uno de los frutos protagonistas que sirven de materia prima para la creación de artesanías.