Armas por lápices: firmantes del acuerdo de paz se graduaron de bachiller

Con el acompañamiento académico, tecnológico, administrativo y psicosocial por parte de la UNAD, 596 estudiantes de la Estrategia ‘Maestro Itinerante’ lograron alcanzar el sueño de ser bachilleres, con el apoyo técnico del Ministerio de Educación Nacional, de las secretarías de educación certificadas y las instituciones de educación pública de los municipios.

En la subregión de los Montes de María, la estrategia educativa Maestro Itinerante transformó las vidas de 85 firmantes de paz.

En Sucre, en zonas rurales de Jesús María de Palmitos, Chalán, Ovejas y Colosó; y en la vereda El Espiritano, en El Carmen de Bolívar, en Bolívar, entre los 85 orgullos estudiantes que culminaron sus ciclos, se destacan cuatro firmantes que hoy son bachilleres.

Adicionalmente, en el departamento de Córdoba, como parte de un grupo de 61 estudiantes que culminaron sus ciclos, gracias a la estrategia educativa Maestro Itinerante, el sueño de graduarse como bachilleres es una realidad para 12 firmantes de paz.

En zonas rurales de Tierralta, Montería y Puerto Libertador, tras largos recorridos entre los cuerpos de agua del sur de Córdoba, trochas y condiciones climáticas muchas veces adversas, hoy se forjan nuevos bachilleres como Pedro, de 63 años, el más veterano de su clase, y un firme convencido de que la educación es la mejor herramienta para seguir construyendo paz.

“Como firmante de paz, me dije: quiero contribuir más a la paz, a través del estudio. Estudiar para capacitarme más. Quiero seguir adelante. Seguir estudiando. Seguirme preparando. Hay gente que no sé por qué no cree en la paz. Y, sin la paz, nosotros no podemos vivir”, resalta Pedro.

Durante el desarrollo de la estrategia, cada estudiante recibió un kit de útiles escolares y material pedagógico para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde 53 docentes tutores fueron los encargados de llevar educación a zonas rurales y distantes en Colombia.

El rector de la UNAD, Jaime Alberto Leal Afanador, asegura que: "Para la UNAD es motivo de orgullo ser la universidad que implementa la estrategia 'Maestro Itinerante', una iniciativa que hace realidad la educación para la paz. Mi admiración, respeto y cariño a estudiantes y maestros que nos demuestran que sí se puede construir una Colombia más justa, más equitativa y educada".

Con un aporte, por parte de la ARN, de $5.590 millones de pesos, la ARN demuestra su compromiso para que la educación sea el motor de nuevos proyectos de vida que garanticen la paz total en el país.