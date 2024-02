Anuncian plan para la recuperación integral de las playas de Santa Verónica

“Me atengo a lo que diga la Universidad del Magdalena, porque es una institución con la experiencia idónea en estos temas, el estudio que nos han entregado tiene un soporte técnico y científico. No se trata de poner saquitos rellenos de arena, el camino a seguir es mitigar los efectos de la erosión costera en el departamento, sobre todo en este sector de Santa Verónica para no trasladar un problema a otras playas, sino de dar soluciones definitivas para que nuestra gente no sufra más”, manifestó el mandatario.

Verano estuvo acompañado por miembros de su gabinete, el alcalde de Juan de Acosta, Carlos Fidel Higgins Molina, y el delegado por la Universidad del Magdalena, Eduardo Maury, quien expuso las alternativas que se plantean en la actualización de un estudio contratado.

Agregó que a pesar de escuchar propuestas de voceros de la comunidad que llevan más de 50 años observando el comportamiento del mar Caribe, hay varios puntos de coincidencia con lo elaborado por los expertos de la Universidad del Magdalena y por ello se da este espacio de socialización, pero llegará el momento de las decisiones y él se inclina por la sustentación técnica y científica, tal como se hizo con la recuperación en el sector de playas de Puerto Colombia.

“La recuperación de las playas traerá nuevos modelos de turismo para el Atlántico, atraerá a más inversionistas, lo que favorecerá a Santa Verónica y Salinas del Rey. Vamos a seguir sosteniendo diálogos permanentes con la gente porque esto catapultará la economía de este departamento que ya empieza a mirar hacia al mundo”, puntualizó Verano.