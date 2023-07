Ante Cúcuta, Junior inicia este jueves su participación en Copa Colombia

“Rivales duros todos van a ser, pero tenemos que acelerar mucho para salir de esta situación, que no es anormal. En el fútbol pasan todas estas situaciones. En cualquier momento arranca uno y si no se arranca, esperar a ver qué pasa”, agregó.

Dijo que los equipos Águilas Doradas e Independiente Medellín superaron a Junior por muy poquito, pero al fin y al cabo han sido superiores. “Hemos enfrentado a dos rivales bravos y nos hemos dado cuenta de que no han sido superiores, por ahí nos han superado un poquito, viendo las estadísticas, pero no han sido tan superiores”.

El técnico Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez, reconoce que su equipo no la está metiendo y espera que eso suceda a partir de este jueves. “El problema es que no estamos teniendo mucha claridad en la parte ofensiva... van dos fechas y estamos de 20 otra vez, toca seguir trabajando. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza”. Lea: Importante: Kylian Mbappé rechazó la oferta del equipo de Arabia

Para este compromiso sabe que las mayores responsabilidades la tienen Junior de Barranquilla y por eso considera que el triunfo debe ser la prioridad este jueves por parte del conjunto rojiblanco.

“El partido con Cúcuta va a decidir muchas cosas. No vamos a menospreciarlo porque es de la B, es un equipo que está siempre en la primera línea, pero Junior tiene que imponerse, si no es así, entonces qué vamos a pensar”, manifestó. Siga leyendo: ¡Atroz! Lo lanzan desde un vehículo y luego le disparan a quemarropa

El entrenador antioqueño no ha decidido si hará cambios respecto al último cotejo, porque no tiene claro si seguir con los mismos jugadores para ir cuajando la idea o en su defecto, poner a los que no han jugado para ver si arranca de una vez por todas sumando de a tres puntos.

El cotejo programado para las 4:00 de la tarde, tendrá la conducción arbitral del antioqueño Diego Escalante, quien estará asesorado en las líneas por el santandereano Jhonatan Ballesteros y el magdalenense Eliecer Jiménez.