Alcaldes del Caribe piden equidad regional en pago de tarifas energéticas

William Dau Chamat, alcalde de Cartagena.

Por último, dijo que “en la reunión participaron como testigos el viceministro de Energía, Miguel Lotero (conexión virtual); el gerente distrital de Desarrollo Social, Alfredo Carbonell; el secretario de Desarrollo Económico, Ricardo Plata Sarabia; el jefe de Oficina de Servicios Públicos del Distrito, Juan Carlos Gómez; el gerente de Alumbrado Público (APBAQ), Carlos Sarabia, y el secretario Jurídico, Adalberto Palacios”.

La culpa no es de Air-e ni de Afinia

Cuando terminó de leer, se le hizo algunas preguntas al alcalde Pumarejo y entre las respuestas dijo que “el error del pasado lo vamos a volver a pagar quienes ya lo pagamos, como dijo el alcalde Dau, nosotros ya pagamos esto y ahora nos están obligando a pagar nuevamente, entonces es el marco regulatorio el que debe cambiar. Las empresas hoy están haciendo los que se le exigió que hicieran, pero no pueden hacerlo si no modificamos las cosas para que tengan la oportunidad de salir a flote y prestarnos el servicio que nos merecemos los costeños”.

“Este no es el momento para buscar culpables dentro de las empresas o dentro del gobierno actual, que ha hecho mucho más de lo que hicieron los gobiernos anteriores, porque trabajó para siquiera asumir el pasivo pensional, generar la inversión del Plan 5 Caribe y buscar unos nuevos operadores, pero estamos solos a mitad de camino y esto que estamos viviendo hoy se recrudece por el incremento de la inflación. El llamado es a buscar acción con nuestros congresistas, nuestros senadores para que actúen en bloque. No puede haber un congresista que no nos acompañe a sacar esto adelante para el bien del Caribe colombiano. Ya no damos más espera”, terminó diciendo Pumarejo.

Para el alcalde de Cartagena, William Dau, “los costeños tenemos que unirnos porque nos están metiendo el dedo en la boca. Nada de esto lo sabíamos, de que nos iban a subir las tarifas tan drásticamente, es una cosa exorbitante. Se pasó de 550 pesos el kilovatio a 750 eso es algo exorbitante, y eso los costeños no lo sabíamos cuando se le quitó el servicio a Electricaribe para dárselo a Afinia y a Air-e. Si lo hubiésemos sabido nos habríamos pronunciado desde ese entonces. Aquí nos están metiendo el dedo en la boca”.

“Ya los costeños le habíamos pagado a Electricaribe todo el costo para tener una estructura moderna al día con el resto de Colombia, pero se robaron la plata, la despilfarraron y ahora pretenden que nuevamente los costeños vuelvan a poner el billete para ver si algún día hay un contratista que no se la robe, no señor. El Gobierno nacional no administró bien a Electricaribe, dejó que se robara y despilfarrara los dineros y ahora el Gobierno tiene que responderles a los costeños”, terminó diciendo Dau Chamat.