Alcaldes deben responder por entrega de ayudas: Blel

El gobernador de Bolívar, Vicente Blel Scaff, dijo ayer que las protestas que se han dado en algunos municipios, por la no entrega de las ayudas humanitarias, es responsabilidad de los alcaldes correspondientes.

El mandatario seccional hizo estas precisiones, tras la serie de quejas que se han presentado en los últimos días en localidades como Santa Rosa de Lima, Santa Rosa del sur, Turbaco y, específicamente, las poblaciones con presencia afro.

Explicó que, en ese sentido, su despacho tiene claro que su principal facultad, de acuerdo con la Constitución colombiana, es apoyar a los municipios, de acuerdo con los principios de complementariedad subsidiaria y concurrencia.

“Estamos apoyando --prosiguió-- al 60% de las familias que pertenecen al Régimen Subsidiado de Bolívar, lo que significa que los municipios deben apoyar el 40% restante. Eso explica el porqué en ciertas poblaciones algunas familias no están recibiendo ayuda. Pero eso es responsabilidad de los alcaldes. La Gobernación no puede atender el 100%, porque no tendría ningún sentido que en cada municipio haya un alcalde”.

Al respecto, señaló que si son ciertas las denuncias de las comunidades respecto a que no se sienten bien atendidas, “sería muy lamentable, y esos alcaldes tendrán que responder ante los entes de control”.

Se refirió a las comunidades afrobolivarenses, que la semana pasada elevaron una queja contra el Ministerio del Interior, ya que, según los líderes étnicos, no ha enviado las más de 20 mil ayudas humanitarias que anunció en marzo pasado.

“La semana pasada --informó-- recibimos la visita de Karen Abudinen, Alta Consejera Presidencial para las Regiones, y le pedimos que nos colaborara para que las ayudas lleguen de la manera más oportuna posible. Es así como el Mininterior entregará, en las zonas rurales de Bolívar y en Cartagena, 25.125 ayudas para la población diferencial. Desde la Gobernación estamos haciendo una articulación, para que los alcaldes nos entreguen la base de datos que nos permita verificar que esta se encuentra en el Mininterior”.

Blel Scaff indicó que, hasta el momento, su despacho ha entregado un promedio de diez millones de litros cúbicos de agua potable en los diferentes municipios, a la vez que se han optimizado algunas plantas potabilizadoras.

Esas mismas localidades también están recibiendo insumos químicos, para sus plantas de tratamiento.

Unas cien mil ayudas humanitarias dice haber entregado hasta la fecha, como también 100 mil alimentos del Programa de Alimentación Escolar, pero en las casas de los niños.