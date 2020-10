El alcalde Jaime Pumarejo Heins, entregó este lunes una especie de balance de cómo Barranquilla ha manejado la pandemia y cómo ha realizado la apertura gradual de la economía, pero siempre con el temor de que se tenga cerrar por un rebote del nuevo coronavirus si la ciudadanía no toma las medidas de prevención de manera segura.

“Los países europeos lograron detener la curva de contagio, pero abrieron demasiado temprano todos los sectores al mismo tiempo cuando todavía no tenían un número de contagio suficientemente amplio para permitir que cuando se abriera se pudiera retener esa reapertura, sino que iba a establecerse una nueva curva. Barranquilla tuvo una primera curva pronunciada y eso le permitió tener un poco más de amplitud en la manera cómo reabrió. Pero la realidad es la siguiente: si no hacemos el autocuidado tendremos que tomar medidas drásticas”, dijo Pumarejo Heins a Emisora Atlántico de Barranquilla.

Indicó que, si no se toman esas medidas, “tendremos que perder empleos, tendremos que volver a cerrar nuestra economía; eso tendremos que hacerlo si cada uno de nosotros descuida el uso del tapabocas, si dejamos de lavarnos las manos y de mantener la distancia física. Si hacemos lo mínimo, que son esas tres medidas, Barranquilla podrá llegar a fin de año pensando que quizás podrá haber una reunión familiar con toda la familia, que podemos en enero, febrero y marzo ser más permisivos en algunas medidas y podemos trabajar para recuperar el empleo, que es lo más importante”.

“Creo que hoy Barranquilla puede sentirse orgullosa de que lo está haciendo bien; puede darse el espaldarazo de que estamos ayudando a recuperar otros recintos, a recuperar empleo y que podemos abrir un nuevo sector de la economía, como ya abrimos las canchas deportivas en la ciudad con ciertas medidas y protocolos de bioseguridad”, agregó.

Manifestó que “es muy importante acordarnos que la reunión familiar y social es la gran generadora del contagio. Si nosotros logramos mantener las medidas y no relajarnos cuando estamos en casa, cuando estamos en una reunión familiar, si logramos mantener ventilados los espacios podemos salir adelante. No es lo mismo una reunión en un espacio cerrado y una reunión donde se permita que el aire fluya. Cuando nos concentramos y hablamos y nos relajamos en casa y nos relajamos en una reunión social y no permitimos que haya circulación de aire esa congregación logrará contagiar a las personas de manera más rápida”.

“Cuando estemos en casa, cuando estemos con tres, cuatro personas de las que vemos normalmente, si abrimos una ventana estamos evitando el contagio. Y recordarles a los barranquilleros que vamos bien, pero todo puede echarse a perder si no ponemos de nuestra parte. Con usar simplemente el tapabocas es la medida de seguridad más solidaria que podemos tener”, insistió el Alcalde.

El mandatario de los barranquilleros manifiesta que cada vez que se toma una medida para abrir un nuevo sector de la economía hay un poco de temor, “porque estamos hablando de vidas humanas. Y la verdad es que uno carga con esa responsabilidad y la verdad es que las ponderamos mucho. Porque en últimas son estadísticas cuando las miramos en un papel, pero diariamente uno piensa en esos barranquilleros que perdieron la vida y perdieron el empleo. Pero lo que creo que ha funcionado es que nos hemos dejado guiar por la ciencia, por los datos y por los que saben. Si yo me dejara guiar por mi corazón quizás fuera más restrictivo tratando de proteger a la gente, pero escuchamos a los expertos que nos indican cómo avanza la ciudad cada vez que se abre un sector de la economía”.

DIEZ SEMANAS SIN EXCESO DE MUERTES

Destacó que Barranquilla lleva diez semanas sin exceso de mortalidad. “En estas diez semanas ha muerto menos gente que en el mismo periodo del 2019 y del 2018. Es decir, que aún con toda causa: coronavirus o no coronavirus, muerte natural no fetal, natural, los muertos han sido menos en estas semanas que en los dos años anteriores. Eso quiere decir que las medidas que se toman en cada reapertura, por ahora, le está funcionando a Barranquilla”.