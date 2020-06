Alcalde Pumarejo dice que quien no acate medidas se las verá con Ley

“El que no cumpla se va a encontrar con la Policía Nacional, con el Ejército y con una Alcaldía decidida a que el esfuerzo de todos no se vea echado a perder por algunos pocos indisciplinados”, dijo el Alcalde Jaime Pumarejo en su vista al Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en el Comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el cual permanece en funcionamiento constante realizando labores de vigilancia en toda la ciudad, para verificar el cumplimiento de las normas dictadas para contener la expansión del coronavirus en el Distrito.

El mandatario distrital estuvo acompañado por el jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, Nelson Patrón Pérez, y el subcomandante de la institución, coronel Manuel Rojas Laverde. Durante la visita de seguimiento al PMU también evaluaron la operatividad que ha desplegado la Policía para el fortalecimiento de la seguridad en la ciudad.

El alcalde de los barranquilleros explicó que se revisó “la operatividad de este fin de semana, cómo se comporta la ciudad, los cercos sanitarios que hemos creado, cómo la Policía ha volcado todo su personal, inclusive el administrativo, a las calles de Barranquilla para salvar vidas”.

Asimismo, Pumarejo evaluó el comportamiento de los ciudadanos en distintos puntos de la ciudad a través de las cámaras de vigilancia y el helicóptero de la Policía Metropolitana, y anunció la planificación de más cercos sanitarios.

“Estamos planificando los próximos cercos que haremos la próxima semana, anunciaremos cómo vamos a migrar hacia una mejor protección para que los barranquilleros acompañemos la gestión que están haciendo las autoridades para que nos comportemos de la manera como debemos, para asegurarnos de que esto pase rápido. Les estamos brindando la mano para que cada familia tome las acciones que debe tomar”, detalló.

Hizo un llamado a los ciudadanos que no están cumpliendo con las medidas establecidas por la Administración Distrital para mitigar la propagación del virus.

“Les recordamos que la gran mayoría está haciendo su esfuerzo, pero el que no cumpla se va a encontrar con la Policía Nacional, se va encontrar con el Ejército patrullando las calles y se va a encontrar con una Alcaldía decidida a que el esfuerzo de todos no se vea echado a perder por algunos pocos indisciplinados, por algunos pocos que no tienen conciencia de que sus actuaciones causan muertes innecesarias”, aseveró el alcalde Pumarejo.

Por su parte, el jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, Nelson Patrón, afirmó que “en esta visita hemos revisado cómo se hace el despliegue de las caravanas alrededor de los barrios. Les decimos a los barranquilleros que día a día seguiremos haciendo estas caravanas con el fin de generar consciencia en cada uno de los ciudadanos”.

El funcionario también explicó que se le entregará toda la logística posible a la fuerza pública para que siga desplegando estos operativos.

Entre tanto, el comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Ricardo Alarcón, expresó que en esta visita el alcalde Jaime Pumarejo pudo evidenciar cómo la Policía apoya el cumplimiento de las disposiciones durante la emergencia, como muestra de la articulación interinstitucional que está dirigida a proteger y salvar vidas.