El alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez Martínez, rechazó a través de un comunicado de prensa los actos vandálicos protagonizados por un grupo de mototaxistas que intentaron entrar a la fuerza a la sede de la Alcaldía, durante la protesta realizada al medio día de hoy.

Indican que varios de los manifestantes irrumpieron de forma vandálica, pasando por encima de la Policía que hacía control y acompañamiento a la marcha de los mototaxistas.

“Queremos ser claros en que este tipo de acciones violentas no serán permitidas. Siempre hemos trabajado y construido nuestras políticas de seguridad pensando en el bienestar de la ciudadanía en esta época de pandemia, queriendo que nuestra seguridad y movilidad mejoren”, manifestó Gómez Martínez.

Dijo que la Alcaldía hará acompañamiento a este gremio siempre que lo requieran, pero que no permitirá el accionar violento de algunos que lo que hacen es dañar la imagen de todos los que se dedican a esta labor. Asimismo, que en esta oportunidad pidieron a los manifestantes escoger una comisión de 10 representantes para reunirse con ellos, pero no fue posible.

Según la Administración Municipal, los controles que realizan las autoridades obedecen al cumplimiento de la legalidad en la movilidad .

De acuerdo a las cifras de la Secretaría de Tránsito y Movilidad, en el periodo comprendido entre el 20 de octubre de 2020 y el 20 de enero del presente año, han sido inmovilizadas 2.504 motocicletas, de las cuales 1.205 fueron por no portar seguro obligatorio de accidentes; 590 por falta de revisión técnico mecánica; 171 por no portar licencia de conducción, 57 por no portar casco; 62 por mal estacionamiento; 148 por otras infracciones, y 271 por infringir el Decreto de prohibición de parrillero los días viernes.