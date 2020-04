Alcalde de Barranquilla: “Esto no es un juego y todos debemos poner de nuestra parte”

Debido a las aglomeraciones protagonizadas por usuarios que no respetaron las medidas de seguridad en el servicio público de transporte, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, hizo un enérgico llamado de atención a las personas para que acaten las disposiciones para evitar el contagio del coronavirus COVID-19.

Pumarejo Heins exhortó a los usuarios del transporte público, en sus distintas modalidades, para que respeten las medidas de restricción que se han establecido, especialmente las que buscan mantener el distanciamiento físico entre los pasajeros al interior de un vehículo.

“Esto no es un juego y todos debemos poner de nuestra parte”, dijo en primera instancia el mandatario distrital, al tiempo que reafirmó que entre las medidas vigentes, para que el transporte público pueda operar sin riesgo para la salud de los usuarios, está la de no permitir que viajen personas de pie, y la que ordena a los operadores de Transmetro no arrancar con personas de pie.

Indicó que es necesario que los municipios del área metropolitana de Barranquilla controlen las estaciones del Sistema de Transporte Masivo, Transmetro, que están en sus territorios. “Vamos a controlar los accesos a la ciudad y si hay sobrecupo no permitiremos el ingreso”, afirmó el alcalde.

“Si no tenemos la colaboración de los usuarios vamos a evaluar la suspensión de algunas rutas o de la totalidad del sistema, con lo que los usuarios deberán buscar métodos alternativos de transporte”, aseguró.

Medidas vigentes para el transporte público

1. Uso obligatorio de tapabocas.

2. Evitar contacto físico.

3. No personas de pie en buses.

4. Lunes y martes pasan de 47 a 81 rutas TPC= 88%

5. AMB intensifica verificación de cumplimiento de las medidas de desinfección de los buses y uso del tapabocas en el transporte público.

6. Continuará limpieza de buses. También se iniciará a mayor escala la medición de temperatura en puntos clave de la ciudad.