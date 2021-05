Los habitantes del corregimiento de San Joaquín, jurisdicción del municipio de Mahates, norte de Bolívar, están preocupados por los brotes de dengue que se han estado presentando en esa población.

En los últimos días la muerte de un niño de doce años, aquejado por dengue grave, llenó de consternación a la comunidad y, a la vez, hizo que la dirigencia comunal llamara la atención tanto de las autoridades de salud del municipio como las del departamento.

Adán Cock Martelo, uno de esos líderes comunales, manifestó que desde hace unos seis años San Joaquín tiene serios problemas con la salud ambiental, tomando en cuenta que no existe alcantarillado ni un sistema de suministro de agua potable.

Por tal razón fue una de las primeras poblaciones del norte de Bolívar en sufrir la aparición de la afección del chikunguña.

“Ahora el problema es con el dengue”, dijo Cock Martelo, quien recordó que en ese entonces el Ministerio de Salud se comprometió a donar una ambulancia modernamente equipada para el traslado de pacientes hacia la cabecera municipal o a hacia donde fuera necesario para solventar una emergencia.

“Pero resulta que no solo no nos dieron la ambulancia, sino que el corregimiento no cuenta con una vía de acceso en óptimas condiciones. Cuando conocimos el caso del niño que murió, duramos cuatro días avisando a las autoridades de salud de Mahates y cuatro días después fue cuando aparecieron. Fue entonces cuando resolvieron llevarse al niño a Cartagena, a la Casa del Niño, pero fue allí donde falleció”, relató Cock Martelo.

Asimismo, señaló que el puesto de salud con que cuenta San Joaquín tampoco es el más apropiado para atender emergencias, “por lo que hemos tocado muchas puertas para ver si por fin tenemos una vía y un puesto de salud dignos”.

Hasta el momento, según el activista cívico, se han detectado ocho casos de dengue, siendo la situación más preocupante la del niño de doce años recientemente fallecido, “y todo eso es consecuencia de la falta de un acueducto y de un alcantarillado de buena calidad, porque las aguas servidas corren por todas partes, además de que muy poca gente sabe darle buen manejo a los reservorios de agua que dejan los aguaceros”, reconoció.

El alcalde de Mahates, José Altahona Escorcia, contó que el pasado martes 25 de mayo estuvo en la población con funcionarios de la Gobernación de Bolívar y de su Secretaría de Salud.

“Hicimos un barrido —contó—, mediante el cual nos encontramos con el caso del niño de doce años, a quien la mamá lo tenía confinado creyendo que estaba enfermo por intoxicación, pero lo que tenía era dengue. Lo remitimos a Cartagena, pero falleció. Encontramos otros cuatro casos, que también se hospitalizaron y están fuera de peligro”.

Asimismo, según el mandatario, se dejó programada una nueva visita para hacer pedagogía en cuanto a medio ambiente y eliminación de inservibles, así como prevención contra los vectores que producen el dengue.

“Sin embargo —advirtió—, la solución definitiva es la construcción de buenos alcantarillados y acueductos. Estas dos obras ya las tenemos radicadas en el Ministerio de Vivienda, caso que se da por primera vez en la historia de Mahates, pues el plan es dotar a todos los corregimientos de saneamiento básico”.