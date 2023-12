“Al sector ganadero le fue bien en este 2023”: presidente de Fedegán

Cuando se le preguntó si con las exportaciones de ganado no se desabastecería el mercado colombiano, Lafaurie Rivera, fue enfático en decir que eso no sería posible “porque aquí lo que hay es ganado. Cuando yo llegué a Fedegan había 18 millones de cabezas; con buena política y buena actividad estamos en 30 y le garantizo que en 10 años podemos tener 40, 45 y en 20 años tenemos 60 millones de cabezas, así de no habrá problemas de desabastecimiento nacional”. Siga leyendo: ¡Ojo! Estos son los municipios de Bolívar que no tendrán luz este 20 de diciembre

En cuanto al tema del abigeato en el Caribe colombiano, el presidente de Fedegán dijo que es una problemática que no se ha podido erradicar. “Ni en Atlántico ni Magdalena ni Cesar ni Sucre ni Bolívar no se ha podido. Ese es un delito que indudablemente ha venido afectando, y de qué manera, la actividad ganadera colombiana”.