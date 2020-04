Agreden a enfermera en Montería

Una enfermera del hospital San Jerónimo de Montería, quien se disponía a recibir el turno en el centro asistencial, fue agredida por dos hombres que se movilizaban en motocicleta, quienes la increparon diciéndole que esta propagando el coronavirus.

La denuncia la hizo la enfermera jefe del centro asistencial, María Clemencia García, quien señaló que la profesional se movilizaba también en una motocicleta por la calle 24 con carrera quinta, pleno centro de la capital, cuando fue atacada por los dos hombres. “El parrillero se bajó de la motocicleta, empujó a la colega y la tiró al piso”, indicó.

Reiteró que no le parece justo que estén discriminando de esa manera al personal de la salud. “No me parece que sea normal que se haga esto, porque nosotros no le hacemos daños a nadie y lo que hacemos es salvar vidas y proteger a la gente”.