Abren investigación contra policías que aparecen en video maltratando a una mujer

El comandante de la Policía de Córdoba, coronel Jairo Baquero, anunció que abrieron investigación disciplinaria contra los uniformados que aparecen en un video, golpeando a una mujer en medio de una revuelta, en el municipio de Montelíbano.

Dijo que buscan establecer las circunstancias de modo y lugar de los hechos y que pedirán las versiones de los testigos con el fin de esclarecer por qué se produjo la reacción de los uniformados.

El oficial aseguró que han tomado medidas especiales en ese municipio del sur de Córdoba, con el fin de evitar asonadas, por el inconformismo que se ha suscitado en la localidad con los resultados electorales.

Se refirió a los hechos ocurridos el miércoles, los cuales quedaron registrados en un video que se hizo viral, aduciendo que algunas personas que intentaron alterar la tranquilidad lanzaron objetos contundentes y explosivos artesanales contra los funcionarios que custodian el sitio donde se adelantan los escrutinios y por ello fue necesaria la intervención de los uniformados.

Reiteró que los uniformados lograron controlar la turba y evitar la comisión de actos tendientes a seguir afectando la seguridad y la convivencia. “En medio de la situación, según informaciones preliminares, una mujer uniformada intentó requerir a una ciudadana que momentos antes la habría agredido y quien, presuntamente, trató de huir del lugar. En circunstancias que son materia de investigación, otro uniformado llegó al mismo punto y provocó la caída de la ciudadana”.

Agregó que la uniformada interpuso una denuncia penal por el delito de violencia contra servidor público y responsabilizó a la mujer de ser la responsable de la agresión que se dio en el mismo lugar donde se consolida el proceso electoral.

Varias personas que también se encontraban en el lugar insisten en que hubo uso excesivo de fuerza porque ocho policías y advierten que si ella cometió una falta, debieron detenerla y ponerla a disposición de la autoridad competente, sin necesidad de empújarla y mucho menos de darle patadas, como se evidencia en el video.

También señalan que la mujer que aparece en el video no agredió a nadie y que solo estaba gritando y reclamando transparencia en el proceso electoral, pues advierte que podría haber irregularidades que causaron la derrota del candidato liberal Gabriel Calle.

Por su parte, el candidato Calle dijo que en ningún momento me he acercado a alguno de los manifestantes, ni he hablado con nadie para que realice algún tipo de manifestación y mucho menos que sea patrocinador de los disturbios que se han generado en la localidad.

“Hago un llamado a la población civil, y especialmente a los simpatizantes de nuestra campaña, para que no hagan juego a las provocaciones de terceros malintencionados que sólo buscan generar escándalo para entorpecer el proceso electoral y se abstengan de ejecutar conductas que puedan poner en riesgo sus vidas o la de los demás habitantes de Montelíbano, así como la tranquilidad y el orden público del municipio”, reiteró.