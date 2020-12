En el departamento de Córdoba han muerto 19 educadores por COVID-19, según indicó el presidente de la Asociación de Maestros, Ademacor, Ermen Martínez, quien señaló que no están dispuestos a volver a las aulas, si no les dan todas las condiciones necesarias.

Explicó que el gremio ha sido duramente golpeado, pues la cifra asciende a 78 fallecidos incluyendo a los familiares de los profesores, que han sido víctimas de la pandemia, razón por la cual están exigiéndole al Estado que garantice las medidas necesarias para evitar un contagio masivo.

“No estamos de acuerdo con la alternancia, si no invirten para mejorar la infraestructura de las instituciones educativas y para dotarlas de los elementos de bioseguridad”, indicó el directivo sindical, aduciendo que apoyarán las acciones necesarias que adelanta Fecode en este sentido.

Agregó que quieren regresar a las aulas, pero con las medidas de bioseguridad que protejan la salud y la vida de los estudiantes y de los trabajadores de la educacion. “Hemos exigido que se declare la emergencia educativa para que haya mayores recursos. El gobierno está enviando migajas económicas que no cubren las necesidades existentes y así están engañando al pueblo colombiano”, reiteró.

Insistió en que Montería no está preparado para volver a clases y por ello el comité de alternancia le indicó a la Secretaría de Educación, que si no hay condiciones, no podrá haber reapertura, ni con los grados superiores como ha venido señalando el gobierno.

Dijo así mismo que la pandemia permitió ver la falta de herramientas tecnológicas que tiene Montería y Córdoba y eso afectó la educación, especialmente en los sectores más vulnerables a los que les tocó enfrtentar de cerca, la crisis económica y social donde la mayoría de los padres de familia hoy se encuentran desempleados.

Con relación a la situación de seguridad, explicó que actualmente hay 17 docentes amenazados en medio de esta pandemia y ello también se ha convertido en una de las razones de lucha del gremio, pues exigen las condiciones mínimas para el ejercicio de la actividad docente.