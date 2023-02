“Yo sí sé qué es el hambre”: Liner Campo, precandidato a la Alcaldía

“Nuestro proyecto es netamente popular porque los cartageneros de a pie pueden identificarse de manera directa conmigo por mi historia de superación personal. Soy el único profesional (es abogado constitucionalista) de mis 11 hermanos y desde los 14 años estoy metido en procesos sociales al crear la primera Asociación de Jóvenes Bachilleres de la zona suroriental de Cartagena, cuyo único objetivo era conseguir becas educativas para los jóvenes como yo que no teníamos la posibilidad de acceder a la universidad para poder avanzar en la vida”, expuso Campo.

No más rumores, Pacto Histórico presenta sus precandidatos en Cartagena

Liner Campo Tejedor.

Controversia por reuniones

Recientemente, Liner Campo fue objeto de críticas al conocerse varias fotos de una reunión política que moderó junto a Emeterio Montes, miembro de la Casa Montes y aspirante a la Gobernación de Bolívar. También se conoció que ha tenido varias reuniones con Dumek Turbay, exgobernador departamental y actual precandidato a la Alcaldía de Cartagena.

“Nadie puede decir que he participado en la política bajo lógicas por debajo de la mesa. Nunca he compartido una reunión política, en un escenario privado o público con ningún actor que tenga investigaciones o delitos que responder. Eso me permite hablar con tranquilidad y reunirme con todos los que nos hemos venido reuniendo; de hecho la propuesta que le estamos haciendo a todos esos sectores es un gran acuerdo por Cartagena”, precisó.