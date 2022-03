Frente a ello, Gutiérrez respondió que no es el candidato de Uribe. “Yo soy el candidato de la gente, yo me avalé con un millón y medio de firmas, una candidatura cívica e independiente. Yo he invitado a todos los colombianos a que me acompañen. Colombia no puede seguir dividida entre un partido y otro”, manifestó.

Agregó: “El debate no es si soy del centro, derecha o izquierda. El debate es cómo vamos a resolver los grandes problemas del país. A mi seguramente me apoyó gente de las bases del Centro Democrático, liberales, conservadores y hasta del Partido Verde en diferentes regiones. La invitación ahora, después de haber ganado de manera contundente la consulta del Equipo por Colombia, es que me acompañen y nos unamos para derrotar en primera vuelta a cualquier proyecto populista y autoritario”.