Lidys Ramírez.

“Ella me comentó que, sin tener mayores certezas al respecto, se presentó anteriormente a una convocatoria en la Secretaría de Participación y que allá conoció al muchacho, quien supuestamente filtró los audios, que le prometió que la iba a meter allá, al ver que ella no tenía palancas, él se ofreció a ayudarla, pero yo no tengo nada que ver con él ni con ese tema”, explicó Ramírez.

“Incluso, ella me dijo que en un momento ese individuo la presionó, desconozco de qué forma, y ella le replicó indicándole que ella no tiene que estar atenida a él o a un cargo público, ya que contaba con mi respaldo en caso tal se hiciera realidad una oportunidad laboral en el sector privado para este año o el otro, y por eso le mandó los audios que él tergiversó no sé con qué fin, ya que no lo conozco a profundidad”.

Habla la interlocutora

La mujer que habla con Ramírez en los audios, quien prefirió reserva de su identidad, le indicó a El Universal que, en aras de esclarecer los hechos, en ningún momento la líder de “¡Fuera Malandrines!” le prometió un puesto en la administración distrital del alcalde Dau. “La conversación está relacionada con un proceso de selección de su fundación Fundasaber, ya que soy psicóloga y quiero trabajar en proyectos con hospitales y centros de salud con los que dicha entidad trabaja”, reveló.

También afirmó que quien originó la polémica es alguien que conoce, quien filtró los audios con presuntos fines políticos al portal noticioso. “Buscando tergiversar y hacer daño al buen nombre de varias personas, incluyéndome, por lo que tomaré acciones penales contra él por injuria y calumnia”, señaló.